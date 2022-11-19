Невзоров: Почему Путин не поехал на саммит G20? Ему хватило ума сообразить, что там была бы разыграна пословица "Ласковый теленок у двух тигров сосет". В роли тигров – Си и Байден

Невзоров: Путин больше не игрок, для него закончилась и большая, и малая, и средняя политика Фото: Nevzorov.tv / Facebook

"Почему он не поехал на саммит в Индонезию, на Бали? У него хватило ума сообразить, что если бы он приехал, то в лицах была бы разыграна старая пословица "Ласковый теленок у двух тигров сосет". Понятно, что в роли тигров был бы китайский председатель и американский президент. Путин больше не игрок, для него закончилась и большая, и малая, и средняя политика. Он получил пендаль, которым его вышибли абсолютно из всех геополитических игр", – сказал Невзоров.

Журналист считает, что с каждой новой атакой на Украину авторитет Путина в мире падает, при этом ему не удается достичь военных целей.

"Последняя бомбардировка – ведь это уже не война. Это уже просто пролонгация персональной агонии Путина. Это просто желание еще несколько дней, еще несколько часов поцарствовать, потому, что тактически, стратегически это не только бессмысленно, это еще один способ и так невероятно сплоченный, невероятно отважный, невероятно готовый к любым испытаниям украинский народ объединить, сплотить и, в общем, лишить всякой жалости к противнику и всякого уважения к России", – убежден Невзоров.

При этом публицист подчеркнул, что такими действиями Путин "прожигает" не только свою репутацию, но и репутацию всей России.

"Сейчас Путин уже не свою репутацию прожигает – ее нет. У него осталось только так называемые остатки, крохи, огрызки репутации России, и он эту репутацию тоже добивает, демонстрируя, что это страна-бандит, страна-террорист", – сказал журналист.

По мнению Невзорова, история с атаками на критическую инфраструктуру Украины и "пролонгацией персональной агонии Путина" не может длиться долго, но, по его мнению, "свой чекистский, злобный, патологический кураж тот не растеряет".

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