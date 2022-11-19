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Невзоров: Почему Путин не поехал на саммит G20? Ему хватило ума сообразить, что там была бы разыграна пословица "Ласковый теленок у двух тигров сосет". В роли тигров – Си и Байден

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Невзоров: Путин больше не игрок, для него закончилась и большая, и малая, и средняя политика
Невзоров: Путин больше не игрок, для него закончилась и большая, и малая, и средняя политика
Фото: Nevzorov.tv / Facebook

Получивший украинское гражданство российский журналист Александр Невзоров считает, что российский президент РФ Владимир Путин решил не ехать на саммит "Большой двадцатки" в Индонезию, потому что знал, что президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин не будут воспринимать его на равных. Такое мнение публицист высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Почему он не поехал на саммит в Индонезию, на Бали? У него хватило ума сообразить, что если бы он приехал, то в лицах была бы разыграна старая пословица "Ласковый теленок у двух тигров сосет". Понятно, что в роли тигров был бы китайский председатель и американский президент. Путин больше не игрок, для него закончилась и большая, и малая, и средняя политика. Он получил пендаль, которым его вышибли абсолютно из всех геополитических игр", – сказал Невзоров.

Журналист считает, что с каждой новой атакой на Украину авторитет Путина в мире падает, при этом ему не удается достичь военных целей. 

"Последняя бомбардировка  ведь это уже не война. Это уже просто пролонгация персональной агонии Путина. Это просто желание еще несколько дней, еще несколько часов поцарствовать, потому, что тактически, стратегически это не только бессмысленно, это еще один способ и так невероятно сплоченный, невероятно отважный, невероятно готовый к любым испытаниям украинский народ объединить, сплотить и, в общем, лишить всякой жалости к противнику и всякого уважения к России", – убежден Невзоров.

При этом публицист подчеркнул, что такими действиями Путин "прожигает" не только свою  репутацию, но и репутацию всей России. 

"Сейчас Путин уже не свою репутацию прожигает – ее нет. У него осталось только так называемые остатки, крохи, огрызки репутации России, и он эту репутацию тоже добивает, демонстрируя, что это страна-бандит, страна-террорист", – сказал журналист.

По мнению Невзорова, история с атаками на критическую инфраструктуру Украины и "пролонгацией персональной агонии Путина" не может длиться долго, но, по его мнению, "свой чекистский, злобный, патологический кураж тот не растеряет". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Саммит G20 прошел 15–16 ноября на Бали.

В Кремле изначально заявляли, что Путин принял приглашение на саммит, но не говорили, как он будет участвовать в нем – очно или по видеосвязи. В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, президент Индонезии Джоко Видодо рассказал в августе, что Путин сказал ему: приедет лично. В начале ноября Видодо после разговора с Путиным заявил, что тот присоединится к саммиту виртуально, если приехать ему не удастся.

10 ноября пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков объявил, что российскую делегацию возглавит Лавров, а на следующий день он сказал, что Путин не намерен участвовать во встрече G20 ни виртуально, ни очно якобы из-за графика. 

По данным СМИ, часть стран договорились бойкотировать Россию на саммите. Из-за присутствия на саммите представителя России мировые лидеры отказались от совместного фото.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Путин не приехал, чтобы не сталкиваться "со всеми вопросами и всей критикой" от других стран.

Перед участниками саммита в видеоформате выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал присутствующих не предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. 

На полях саммита Байден и Си Цзиньпин провели свою первую встречу как лидеры государств. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Джо Байден, Си Цзиньпин, Большая двадцатка, G20, саммит G20
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