Путин очень боялся ехать на саммит G20 на Бали – представительница Atlantic Council

Она заявила, что не имеет продуктивных ожиданий от саммита G20.

"Они должны были говорить об энергетической и продовольственной безопасности, они должны были осудить атаки. Но Путина не было на "двадцатке". Он должен был быть там. Но без него вопросы энергетической, продовольственной безопасности не могут обсуждаться. Если там нет того, кто это все тормозит. Он президент и принимает решения и его там нет, так что он должен был быть на Бали. [...] Конечно, он очень боялся поехать. Зачем ему ехать, если его все ругали бы?" – добавила Харинг.

Война России против Украины. Главное (обновляется)