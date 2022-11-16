ГОРДОН
 
 
МИР

Путин очень боялся ехать на саммит G20 на Бали – представительница Atlantic Council

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин не принимал участия в саммите G20, который прошел на Бали 14 15 ноября
Путин не принимал участия в саммите G20, который прошел на Бали 14–15 ноября
Фото: kremlin.ru

Об этом заместитель директора Центра Евразии Atlantic Council (США) Мелинда Харинг рассказала 16 ноября во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, организованного фондом Арсения Яценюка Open Ukraine, трансляция велась в YouTube.

Она заявила, что не имеет продуктивных ожиданий от саммита G20. 

"Они должны были говорить об энергетической и продовольственной безопасности, они должны были осудить атаки. Но Путина не было на "двадцатке". Он должен был быть там. Но без него вопросы энергетической, продовольственной безопасности не могут обсуждаться. Если там нет того, кто это все тормозит. Он президент и принимает решения и его там нет, так что он должен был быть на Бали. [...] Конечно, он очень боялся поехать. Зачем ему ехать, если его все ругали бы?" – добавила Харинг.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Саммит G20 проходил 15–16 ноября на Бали (в Индонезии). Президент Украины Владимир Зеленский принял в нем участие в онлайн-формате, он представил предложения Украины, "как восстановить мир и международный порядок".

Президент РФ Владимир Путин в саммите участия не принимал. Глава МИД РФ Сергей Лавров, который возглавлял российскую делегацию, покинул саммит досрочно в первый день его работы. 

В итоговой декларации говорится, что лидеры стран G20 осуждают российскую агрессию в отношении Украины и требуют ее безоговорочного прекращения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Индонезия, война России против Украины, Бали, саммит G20, Atlantic Council, Киевский форум по безопасности, Мелинда Харинг
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Куколка". Сопонару снялась крупным планом
"Куколка". Сопонару снялась крупным планом
Притула рассказал о старшем брате, который принимал участие в освобождении Киевской области от российских оккупантов
Притула рассказал о старшем брате, который принимал участие в освобождении Киевской области от российских оккупантов
Комаров, стоя на стуле, показал хвост от ракеты "Смерч" в жилом доме
Комаров, стоя на стуле, показал хвост от ракеты "Смерч" в жилом доме
"Мужчины – приходящее и уходящее, а родители – навсегда". Grosu после отъезда бойфренда в РФ поблагодарила своих отца и мать за поддержку
"Мужчины – приходящее и уходящее, а родители – навсегда". Grosu после отъезда бойфренда в РФ поблагодарила своих отца и мать за поддержку
"Вопреки всему". 51-летний режиссер Горов сделал селфи во время тренировки
"Вопреки всему". 51-летний режиссер Горов сделал селфи во время тренировки
"НАТО не впишется". Тополя отреагировал на упавшую в Польше ракету
"НАТО не впишется". Тополя отреагировал на упавшую в Польше ракету
Макс Барских: Эта война разрушит режим Путина. Но почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление россиян от их тирана
Макс Барских: Эта война разрушит режим Путина. Но почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление россиян от их тирана
"Невероятная красавица". 54-летняя Матвеева снялась в длинном белом платье
"Невероятная красавица". 54-летняя Матвеева снялась в длинном белом платье
"Если девочка не уберет с аватарки желто-синий цветочек, ей разобьют кувалдой голову". Невзоров рассказал о диктатуре в школе Москвы
"Если девочка не уберет с аватарки желто-синий цветочек, ей разобьют кувалдой голову". Невзоров рассказал о диктатуре в школе Москвы
"Счастливчик". 56-летняя Хайек показала интимную сцену с 42-летним Татумом. Видео
"Счастливчик". 56-летняя Хайек показала интимную сцену с 42-летним Татумом. Видео
"Кайф, вам идет доченька", "Фото зачетные". Цимбалюк снялся в фотосете с восьмилетней моделью
"Кайф, вам идет доченька", "Фото зачетные". Цимбалюк снялся в фотосете с восьмилетней моделью
"Секс", "Какая шикарная!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась свежим снимком
"Секс", "Какая шикарная!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась свежим снимком
Полякова станцевала на грузинском шоу "Танцы со звездами" танго в образе Роксоланы под песню Джамалы. Видео
Полякова станцевала на грузинском шоу "Танцы со звездами" танго в образе Роксоланы под песню Джамалы. Видео
  Видеоработа Таню Муиньо для Гарри Стайлса номинирована на "Грэмми 2023". Видео
  Видеоработа Таню Муиньо для Гарри Стайлса номинирована на "Грэмми 2023". Видео
Кот-блогер Степан показал последствия массированного ракетного обстрела Львова российскими оккупантами
Кот-блогер Степан показал последствия массированного ракетного обстрела Львова российскими оккупантами
46-летний Галкин рассказал, какие чувства испытывает к 73-летней Пугачевой
46-летний Галкин рассказал, какие чувства испытывает к 73-летней Пугачевой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов (158979)
2
"Брошу в морду, пусть продает. Конченый". Козловский ответил Кондратюку на предложение продать орден, чтобы отдать ему долг (146835)
3
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (126228)
4
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (122858)
5
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (116367)
6
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст (103189)
7
32-летняя Дорофеева показала живот (80196)
8
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал (78672)
 
 
 
 