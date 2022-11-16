Путин очень боялся ехать на саммит G20 на Бали – представительница Atlantic Council

Она заявила, что не имеет продуктивных ожиданий от саммита G20.
"Они должны были говорить об энергетической и продовольственной безопасности, они должны были осудить атаки. Но Путина не было на "двадцатке". Он должен был быть там. Но без него вопросы энергетической, продовольственной безопасности не могут обсуждаться. Если там нет того, кто это все тормозит. Он президент и принимает решения и его там нет, так что он должен был быть на Бали. [...] Конечно, он очень боялся поехать. Зачем ему ехать, если его все ругали бы?" – добавила Харинг.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Саммит G20 проходил 15–16 ноября на Бали (в Индонезии). Президент Украины Владимир Зеленский принял в нем участие в онлайн-формате, он представил предложения Украины, "как восстановить мир и международный порядок".
Президент РФ Владимир Путин в саммите участия не принимал. Глава МИД РФ Сергей Лавров, который возглавлял российскую делегацию, покинул саммит досрочно в первый день его работы.
В итоговой декларации говорится, что лидеры стран G20 осуждают российскую агрессию в отношении Украины и требуют ее безоговорочного прекращения.