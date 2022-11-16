Помощник президента США по безопасности: Будь я Путиным, мне бы не понравилось, что сказал Си на встрече с Байденом

По его словам, на последних переговорах главы КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита G20 не прозвучало заявлений, которые порадовали бы главу России.
"Когда я прочитал то, что сказал Си на встрече с Байденом, то, будь я господином Путиным, мне бы не понравилось то, что было сказано. Ничего не было сказано в поддержку Путина", – сказал Макфол.
Бывший посол США в России отметил, что Китай не оказывает РФ никакой экономической помощи. Макфол также подчеркнул, что, учитывая такую позицию Пекина, у Москвы осталось два главных союзника и оба – государства-изгои, не сравнимые по возможностям с США и Североатлантическим альянсом.
"Если говорить о великих союзниках – это Северная Корея и Иран, – то, извиняюсь, если вы говорите, что стоите бок о бок с Ираном и Северной Кореей в борьбе с Соединенными Штатами, с НАТО – с самой мощной страной и самым эффективным Альянсом в мире, – это действительно большие проблемы", – резюмировал он.
Байден и Си Цзиньпин провели почти трехчасовые переговоры (накануне саммита лидеров стран G20, который прошел 15–16 ноября на Бали) на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем, написала The New York Times.
Сейчас наблюдается эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Байден и Си Цзиньпин заявили о готовности восстановить двусторонние отношения, которые опустились до самой низкой точки за полвека, указывает The New York Times.
Это первая встреча лидеров США и КНР за два года президентства Байдена. Их предыдущая встреча состоялась в 2017 году в Давосе, тогда нынешний президент США занимал пост вице-президента страны. С тех пор они провели ряд телефонных переговоров, а также говорили по видеосвязи.