В мире достаточно места и возможностей для процветания и США, и КНР – Си Цзиньпин

"Мир переживает важный исторический поворотный момент, страны должны столкнуться с беспрецедентными вызовами и воспользоваться беспрецедентными возможностями... Успех Китая и Соединенных Штатов — это возможности, а не вызов друг для друга. В мире достаточно места и возможностей для процветания и США, и КНР", – сказал Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что обе стороны должны иметь правильное представление о внутренней и внешней политике и стратегических намерениях друг друга. Лидер КНР добавил, что между странами должен быть "тон диалога, а не конфронтации".
"Китай не стремится изменить существующий международный порядок, не вмешивается во внутренние дела США и не намерен бросать им вызов. Обе стороны должны придерживаться принципов взаимного уважения... а также вместе обеспечить, чтобы китайско-американские отношения развивались в правильном направлении", – добавил китайский лидер.
После встречи с Си Цзиньпином Байден также заявил, что США не стремятся к "новой холодной войне" с КНР. Также Байден и Си Цзиньпин заявили о недопустимости применения ядерного оружия в Украине.
Байден и Си Цзиньпин провели почти трехчасовые переговоры (накануне саммита лидеров стран G20, который пройдет 15–16 ноября на Бали) на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем, написала The New York Times.
Сейчас наблюдается эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Байден и Си Цзиньпин заявили о готовности восстановить двусторонние отношения, которые опустились до самой низкой точки за полвека, указывает The New York Times.
Это первая встреча лидеров США и КНР за два года президентства Байдена. Их предыдущая встреча состоялась в 2017 году в Давосе, тогда нынешний президент США занимал пост вице-президента страны. С тех пор они провели ряд телефонных переговоров, а также говорили по видеосвязи.