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В мире достаточно места и возможностей для процветания и США, и КНР – Си Цзиньпин

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Между США и КНР должен быть "тон диалога, а не конфронтации", заявил Си Цзиньпин
Между США и КНР должен быть "тон диалога, а не конфронтации", заявил Си Цзиньпин
Фото: EPA

Лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом 14 ноября заявил, что Китай и США должны придерживаться принципов взаимовыгодного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба китайского правительства.

"Мир переживает важный исторический поворотный момент, страны должны столкнуться с беспрецедентными вызовами и воспользоваться беспрецедентными возможностями... Успех Китая и Соединенных Штатов — это возможности, а не вызов друг для друга. В мире достаточно места и возможностей для процветания и США, и КНР", – сказал Си Цзиньпин

Он подчеркнул, что обе стороны должны иметь правильное представление о внутренней и внешней политике и стратегических намерениях друг друга. Лидер КНР добавил, что между странами должен быть "тон диалога, а не конфронтации".

"Китай не стремится изменить существующий международный порядок, не вмешивается во внутренние дела США и не намерен бросать им вызов. Обе стороны должны придерживаться принципов взаимного уважения... а также вместе обеспечить, чтобы китайско-американские отношения развивались в правильном направлении", – добавил китайский лидер.

После встречи с Си Цзиньпином Байден также заявил, что США не стремятся к "новой холодной войне" с КНР. Также Байден и Си Цзиньпин заявили о недопустимости применения ядерного оружия в Украине.

Контекст:

Байден и Си Цзиньпин провели почти трехчасовые переговоры (накануне саммита лидеров стран G20, который пройдет 15–16 ноября на Бали) на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем, написала The New York Times.

Сейчас наблюдается эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Байден и Си Цзиньпин заявили о готовности восстановить двусторонние отношения, которые опустились до самой низкой точки за полвека, указывает The New York Times.

Это первая встреча лидеров США и КНР за два года президентства Байдена. Их предыдущая встреча состоялась в 2017 году в Давосе, тогда нынешний президент США занимал пост вице-президента страны. С тех пор они провели ряд телефонных переговоров, а также говорили по видеосвязи.

Теги: США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин, переговоры, КНР, саммит, саммит G20, сотрудничество
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