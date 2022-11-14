В мире достаточно места и возможностей для процветания и США, и КНР – Си Цзиньпин

Между США и КНР должен быть "тон диалога, а не конфронтации", заявил Си Цзиньпин Фото: EPA

"Мир переживает важный исторический поворотный момент, страны должны столкнуться с беспрецедентными вызовами и воспользоваться беспрецедентными возможностями... Успех Китая и Соединенных Штатов — это возможности, а не вызов друг для друга. В мире достаточно места и возможностей для процветания и США, и КНР", – сказал Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что обе стороны должны иметь правильное представление о внутренней и внешней политике и стратегических намерениях друг друга. Лидер КНР добавил, что между странами должен быть "тон диалога, а не конфронтации".

"Китай не стремится изменить существующий международный порядок, не вмешивается во внутренние дела США и не намерен бросать им вызов. Обе стороны должны придерживаться принципов взаимного уважения... а также вместе обеспечить, чтобы китайско-американские отношения развивались в правильном направлении", – добавил китайский лидер.

После встречи с Си Цзиньпином Байден также заявил, что США не стремятся к "новой холодной войне" с КНР. Также Байден и Си Цзиньпин заявили о недопустимости применения ядерного оружия в Украине.