Байден заявил после встречи с Си Цзиньпином, что США не стремятся к "новой холодной войне" с КНР

Переговоры Байдена и Си Цзиньпина продлились почти три часа, отметили СМИ Фото: gov.cn

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Президент Байден пояснил, что Соединенные Штаты будут продолжать активно конкурировать с КНР, в том числе путем инвестирования в источники силы внутри страны и объединения усилий с союзниками и партнерами по всему миру. Он повторил, что это соперничество не должно перерасти в конфликт, и подчеркнул, что Соединенные Штаты и Китай должны ответственно управлять конкуренцией и поддерживать открытые линии связи, – говорится в сообщении. – Два лидера обсудили важность разработки принципов, которые будут способствовать достижению этих целей, и поручили своим командам продолжить их обсуждение".

Как указали в Белом доме, Байден в беседе с Си Цзиньпином подчеркнул, что США и Китай должны вместе работать для решения транснациональных проблем, в частности – изменения климата, глобальной макроэкономической стабильности, включая безопасность в области здравоохранения и продовольственной безопасности.

В то же время президент Байден "выразил обеспокоенность по поводу практики КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также в отношении прав человека в целом", отмечается в сообщении.

"Что касается Тайваня, он [Байден] подробно изложил, что наша политика единого Китая не изменилась, Соединенные Штаты выступают против любых односторонних изменений статус-кво любой из сторон и мир заинтересован в поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе. Он выразил возражения США против… все более агрессивных действий КНР в отношении Тайваня, которые подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе и в регионе в целом и ставят под угрозу глобальное процветание", – рассказали в Белом доме.

При этом Байден и Си Цзиньпин заявили о недопустимости применения ядерного оружия в Украине.

Лидеры США и КНР также договорились, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен посетит Китай, чтобы продолжить обсуждение.

В ходе "откровенного и обстоятельного" разговора Си Цзиньпин отметил, что нынешняя ситуация в китайско-американских отношениях не соответствует интересам двух стран и двух народов, а также ожиданиям международного сообщества, проинформировали на сайте правительства КНР.

Успех Китая и США – это возможность, а не вызов друг для друга, заявил глава КНР. Обе стороны должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, считает Си Цзиньпин.

"Соблюдение основных норм международных отношений и трех китайско-американских совместных коммюнике является ключом для обеих сторон к урегулированию конфликтов и разногласий и предотвращению конфронтации и конфликтов", – добавил он.

По словам Си Цзиньпина, "тайваньский вопрос" является ядром основных интересов Китая и "первой непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях".

"Решение "тайваньского вопроса" является… внутренним делом Китая… "Независимость Тайваня" несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, – добавил лидер КНР. – Отсутствие конфликта, никакой конфронтации и мирное сосуществование между Китаем и США является самым основным общим интересом двух стран. Экономики Китая и США глубоко интегрированы, перед ними стоят новые задачи развития, они должны получать выгоду от развития друг друга, что также является общим интересом".

"Стабильный и развивающийся" Китай отвечает интересам США и всего мира, указал Байден, пишет сайт правительства КНР.

Соединенные Штаты не стремятся к "новой холодной войне" с КНР, подчеркнул глава Белого дома.