США в ближайшее время могут предоставить Украине самый большой за время вторжения РФ пакет военной помощи – Atlantic Council

"Картина выглядит хорошо, – сказала она, отвечая на вопрос о результатах промежуточных выборов в США. – Многие из нас волновались за Палату представителей. Есть 535 членов Конгресса: 100 сенаторов и 435 членов Палаты представителей. Мы волновались за эти 435. Эти выборы проходят каждые два года, и мы не знали, в какую сторону склонится ситуация. Многие из тех, из-за кого мы переживали, не были переизбраны. А те, кто поддерживает Украину, были переизбраны. Это основное".

Харинг подчеркнула, что руководители группы поддержки Украины были переизбраны в Конгресс.

"Я знаю, что украинцы очень волновались, что победит большинство поклонников [экс-президента США Дональда] Трампа. И тогда будет изменение в поддержке Украины. Этого не произойдет. Поддержка будет мощной, и большинство ожидает, что следующий пакет помощи, который поступит между сегодняшним днем и нашим Рождеством, будет самым большим пакетом помощи, который видела Украина", – добавила она.