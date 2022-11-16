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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США в ближайшее время могут предоставить Украине самый большой за время вторжения РФ пакет военной помощи – Atlantic Council

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После промежуточных выборов в Конгресс поддержка США Украины не уменьшится, сказала Харинг
После промежуточных выборов в Конгресс поддержка США Украины не уменьшится, сказала Харинг
Фото: Melinda Haring / Facebook

Ожидается, что США предоставят Украине до 25 декабря новый пакет военной помощи, который станет крупнейшим за время вторжения России. Об этом заместитель директора Центра Евразии Atlantic Council (США) Мелинда Харинг рассказала 16 ноября во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, организованного фондом Арсения Яценюка Open Ukraine, трансляция велась в YouTube.

"Картина выглядит хорошо, – сказала она, отвечая на вопрос о результатах промежуточных выборов в США. –  Многие из нас волновались за Палату представителей. Есть 535 членов Конгресса: 100 сенаторов и 435 членов Палаты представителей. Мы волновались за эти 435. Эти выборы проходят каждые два года, и мы не знали, в какую сторону склонится ситуация. Многие из тех, из-за кого мы переживали, не были переизбраны. А те, кто поддерживает Украину, были переизбраны. Это основное". 

Харинг подчеркнула, что руководители группы поддержки Украины были переизбраны в Конгресс.

"Я знаю, что украинцы очень волновались, что победит большинство поклонников [экс-президента США Дональда] Трампа. И тогда будет изменение в поддержке Украины. Этого не произойдет. Поддержка будет мощной, и большинство ожидает, что следующий пакет помощи, который поступит между сегодняшним днем и нашим Рождеством, будет самым большим пакетом помощи, который видела Украина", – добавила она.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Конгресс США, военная помощь, Atlantic Council, Киевский форум по безопасности, Мелинда Харинг
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