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Невзоров: Сейчас нарисовалась проблемка. В России нет силы, которая могла бы власть принять. Вся путинская камарилья – перхоть Путина

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Невзоров назвал приближенных Путина (на фото) "перхотью", которая не сложится в политическую фигуру
Невзоров назвал приближенных Путина (на фото) "перхотью", которая не сложится в политическую фигуру
Фото: ЕРА

В России некем заменить существующую сейчас власть. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил получивший украинское гражданство российский журналист Александр Невзоров.

Помимо енотов, Херсона, бесконечного позора России по всем статьям, нарисовалась еще одна, что называется, проблемка: в России в ожидании всех перемен, которые в ней произойдут в результате войны с Украиной, нет смены власти. Нет силы, которая могла бы эту власть принять", – сказал он.

Публицист назвал "камарилью" президента России Владимира Путина "политически абсолютно ничего собой не представляющей".

"Это в чистом виде перхоть Путина. И даже от того, что мы наблюдаем метель из этой перхоти, поверь мне: перхоть не сложится в какую-то самостоятельную политическую фигуру, которая сможет хотя бы что-то говорить. Оппозиции в России тоже нет, нет силы", – считает Невзоров.

Он отметил, что оппозиционеры Александр Осовцов, Марк Фейгин и Илья Пономарев – "молодцы, да, но их слишком мало".

"Они демонстрировали готовность к обморокам и абсолютную неподготовленность в вопросе власти. Они не понимают, что Россия не уцелеет в существующем виде. В общем, [...] возникает черная дыра на месте будущего лидера. И эта дыра, к сожалению, имеет такое свойство, такую природу, что она будет всасывать, как и всякая черная дыра, события, дни, и эта дыра безжалостная", – объяснил Невзоров.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Среди возможных преемников Путина аналитики также называют секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, оппозиция, Илья Пономарев, Марк Фейгин, президент
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