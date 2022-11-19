Невзоров: Сейчас нарисовалась проблемка. В России нет силы, которая могла бы власть принять. Вся путинская камарилья – перхоть Путина

Невзоров назвал приближенных Путина (на фото) "перхотью", которая не сложится в политическую фигуру Фото: ЕРА

Помимо енотов, Херсона, бесконечного позора России по всем статьям, нарисовалась еще одна, что называется, проблемка: в России в ожидании всех перемен, которые в ней произойдут в результате войны с Украиной, нет смены власти. Нет силы, которая могла бы эту власть принять", – сказал он.

Публицист назвал "камарилью" президента России Владимира Путина "политически абсолютно ничего собой не представляющей".

"Это в чистом виде перхоть Путина. И даже от того, что мы наблюдаем метель из этой перхоти, поверь мне: перхоть не сложится в какую-то самостоятельную политическую фигуру, которая сможет хотя бы что-то говорить. Оппозиции в России тоже нет, нет силы", – считает Невзоров.

Он отметил, что оппозиционеры Александр Осовцов, Марк Фейгин и Илья Пономарев – "молодцы, да, но их слишком мало".

"Они демонстрировали готовность к обморокам и абсолютную неподготовленность в вопросе власти. Они не понимают, что Россия не уцелеет в существующем виде. В общем, [...] возникает черная дыра на месте будущего лидера. И эта дыра, к сожалению, имеет такое свойство, такую природу, что она будет всасывать, как и всякая черная дыра, события, дни, и эта дыра безжалостная", – объяснил Невзоров.

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