Невзоров: Борьба Путина за русский язык может привести к тому, что русскому языку придется обеспечивать право хотя бы второго государственного на территориях от Белгорода до Екатеринбурга

Невзоров не исключил, что русский язык станет одним из сотен языков в Китае Фото: wikipedia.org

"Я подозреваю, что борьба Путина за русский язык приведет к тому, что русскому языку придется каким-то образом обеспечивать право хотя бы второго государственного на территориях по крайней мере от Белгорода до Екатеринбурга. В общем, имеет смысл побороться", – сказал он.

По словам публициста, "дальше – там уже неважно, дальше уже китайцы".

"В Китае и так 297 языков, и часть из них имеют статус полугосударственных, есть всякие тибетские языки, есть маньчжурские группы языков, и на своих территориях они имеют свой вес. Так что я думаю, что, в общем, там где-нибудь сбоку и русский присоседится", – отметил Невзоров.

Он пообещал бороться за право русского языка быть вторым государственным, "потому что все-таки язык какой-никакой, но жалко".

"Вероятно, и русской культуре, как и русскому языку, придется искать какое-нибудь местечко сбоку и еще пробивать право на ее существование, если в этом есть какой-то смысл. Я, честно говоря, в этом никакого особенного смысла не вижу", – заявил Невзоров.

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