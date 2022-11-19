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Невзоров: Борьба Путина за русский язык может привести к тому, что русскому языку придется обеспечивать право хотя бы второго государственного на территориях от Белгорода до Екатеринбурга

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Невзоров не исключил, что русский язык станет одним из сотен языков в Китае
Невзоров не исключил, что русский язык станет одним из сотен языков в Китае
Фото: wikipedia.org

Все, за что берется президент России Владимир Путин, "заканчивается бедой и позором", и это касается русского языка тоже. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил получивший украинское гражданство российский журналист Александр Невзоров.

"Я подозреваю, что борьба Путина за русский язык приведет к тому, что русскому языку придется каким-то образом обеспечивать право хотя бы второго государственного на территориях по крайней мере от Белгорода до Екатеринбурга. В общем, имеет смысл побороться", – сказал он.

По словам публициста, "дальше – там уже неважно, дальше уже китайцы".

"В Китае и так 297 языков, и часть из них имеют статус полугосударственных, есть всякие тибетские языки, есть маньчжурские группы языков, и на своих территориях они имеют свой вес. Так что я думаю, что, в общем, там где-нибудь сбоку и русский присоседится", – отметил Невзоров.

Он пообещал бороться за право русского языка быть вторым государственным, "потому что все-таки язык какой-никакой, но жалко".

"Вероятно, и русской культуре, как и русскому языку, придется искать какое-нибудь местечко сбоку и еще пробивать право на ее существование, если в этом есть какой-то смысл. Я, честно говоря, в этом никакого особенного смысла не вижу", – заявил Невзоров.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Агрессию России против Украины с 2014 года Путин объяснял защитой русскоязычного населения на Донбассе. Глава Кремля говорил подобное неоднократно.

После полномасштабного вторжения России в Украину языковой омбудсмен Тарас Кремень предложил убрать из школьной программы предмет "русский язык". Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет эту идею поддержал. После это местные власти в ряде регионе приняли решения о прекращении преподавания русского языка в школах, в частности, об этом сообщили мэры Житомира и Николаева.

Русский язык также убирают из школьных программ других стран, в частности Литвы.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Китай, русский язык, культура, Белгород, Екатеринбург, язык
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