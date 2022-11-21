В деоккупированном Херсоне НБУ презентовал памятную медаль в честь города-героя

Об этом 20 ноября сообщил пресс-центр Нацбанка Украины.
"Мы все неоднократно в течение последних восьми месяцев повторяли изо дня в день и всегда верили, что Херсон – это Украина, что он скоро вернется. Эти восемь месяцев оккупации были наполнены храбростью, событиями, которые наполняли Украину верой в победу. Сегодня именно в Херсоне мы представляем памятную медаль "Херсон – город героев". На ней наши художники изобразили происходящие здесь события. Помните, когда один из жителей Херсона вылез на бронетранспортер с украинским флагом и доказал, что мы не боимся. Это давало надежду стране. Все наши победы должны быть запечатлены", – подчеркнул глава Национального банка Украины Андрей Пышный, который прибыл в город с рабочим визитом.
Отмечается, что дизайн памятной медали воссоздает пейзажи довоенного Херсона в сплетении с событиями весны 2022 года, когда жители города протестовали против российских оккупантов.
Медалью "Херсон – город героев" НБУ начал серию памятных медалей, посвященных городам и их мужественным жителям и защитникам, "проявившим героизм и стойкость во время отпора вооруженной агрессии России против Украины", указывается в сообщении.
В частности, в серии запланирован также выпуск медалей, посвященных городам-героям – Харькову (21 ноября), Мариуполю (25 ноября), Киевской области (Бучи, Гостомелю, Ирпеню – 5 декабря), резюмировали в НБУ.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Херсону звание "Город-герой" в начале марта.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.