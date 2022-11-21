Оккупанты привозят своих мобилизованных в Мелитополь, чтобы тренировать их бить мирных жителей – Федоров

Федоров рассказал, что общался с жителями Мелитополя, которые недавно были освобождены из плена. По его словам, пытки местного населения учащаюся, некоторые жители находятся в застенках по восемь месяцев.
"Рашисты начали привозить в застенки так называемых мобиков, чтобы они тренировались на пленных жителях бить гражданское население. Регулярными стали меры допроса. Есть примеры, когда девять суток женщин держали стоя в морском контейнере", – сказал Федоров.
Он добавил, что пропагандисты на оккупированных территориях меняют риторику. Они утверждают, что Мелитополь теперь новый стратегический и логистический центр, который точно никто не будет сдавать.
"Мелитопольский район теперь – сплошная военная база, там не одна и не две части, а в каждом селе расположено по части", – сказал Федоров.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.