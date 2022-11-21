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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты привозят своих мобилизованных в Мелитополь, чтобы тренировать их бить мирных жителей – Федоров

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Оккупанты превратили Мелитопольский район в военную базу, говорит мэр
Оккупанты превратили Мелитопольский район в военную базу, говорит мэр
Фото: EPA

Российские оккупанты привозят новомобилизованных в застенки в Мелитополе, чтобы тренировать их бить гражданских. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона 21 ноября, видео опубликовал YouTube-канал ТСН.

Федоров рассказал, что общался с жителями Мелитополя, которые недавно были освобождены из плена. По его словам, пытки местного населения учащаюся, некоторые жители находятся в застенках по восемь месяцев.

"Рашисты начали привозить в застенки так называемых мобиков, чтобы они тренировались на пленных жителях бить гражданское население. Регулярными стали меры допроса. Есть примеры, когда девять суток женщин держали стоя в морском контейнере", – сказал Федоров.

Он добавил, что пропагандисты на оккупированных территориях меняют риторику. Они утверждают, что Мелитополь теперь новый стратегический и логистический центр, который точно никто не будет сдавать.

"Мелитопольский район теперь – сплошная военная база, там не одна и не две части, а в каждом селе расположено по части", – сказал Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: оккупация, Мелитополь, пытки, война России против Украины, население, российские оккупанты, Иван Федоров
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