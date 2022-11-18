В Мелитополе оккупанты пытаются за деньги собрать кровь для своих раненых – Федоров

Мэр рассказал, что оккупанты пытаются подкупом собирать кровь жителей. За дачу донорской крови гауляйтеры предлагают 736 российских рублей (примерно 450 гривен). В Telegram-каналах они пишут, что сбор идет для гражданских, но на самом деле это для раненых российских военных, сказал он.

Федоров отметил, что раньше оккупанты собирали кровь принуждением и обманом – якобы для нужд рожениц и онкобольных.

"Вчера они начали массово выписывать из больниц гражданских, чтобы массово заселять уже в последнюю больницу своих раненых военных с запорожского и херсонского направлений. Это свидетельствует о том, что они массово несут потери на этих направлениях", – рассказал он.

"Радует не только то, что количество раненых и ликвидированных рашистов увеличивается с каждым днем. Но и то, что также растет сопротивление населения: никто не хочет помогать врагу", – добавил Федоров.