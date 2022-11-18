ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе оккупанты пытаются за деньги собрать кровь для своих раненых – Федоров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Мелитополе оккупанты собирают кровь для раненых россиян
В Мелитополе оккупанты собирают кровь для раненых россиян
Фото: EPA

Россияне продолжают медицинский террор во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, заявил мэр города Иван Федоров в эфире национального телемарафона 18 ноября. Видео он опубликовал в Telegram.

Мэр рассказал, что оккупанты пытаются подкупом собирать кровь жителей. За дачу донорской крови гауляйтеры предлагают 736 российских рублей (примерно 450 гривен). В Telegram-каналах они пишут, что сбор идет для гражданских, но на самом деле это для раненых российских военных, сказал он.

Федоров отметил, что раньше оккупанты собирали кровь принуждением и обманом – якобы для нужд рожениц и онкобольных.

"Вчера они начали массово выписывать из больниц гражданских, чтобы массово заселять уже в последнюю больницу своих раненых военных с запорожского и херсонского направлений. Это свидетельствует о том, что они массово несут потери на этих направлениях", – рассказал он.

"Радует не только то, что количество раненых и ликвидированных рашистов увеличивается с каждым днем. Но и то, что также растет сопротивление населения: никто не хочет помогать врагу", – добавил Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Мелитополь, Запорожская область, больница, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Оставаться ради детей не ок". Новый бойфренд Дорофеевой назвал причину развода со второй женой
"Оставаться ради детей не ок". Новый бойфренд Дорофеевой назвал причину развода со второй женой
Dantes раскритиковал Instagram за блокировку после поста о доставке гуманитарной помощи в деоккупированные села
Dantes раскритиковал Instagram за блокировку после поста о доставке гуманитарной помощи в деоккупированные села
Мишина снялась в ванной перед запотевшим зеркалом и рассказала, с чего начинает свой день
Мишина снялась в ванной перед запотевшим зеркалом и рассказала, с чего начинает свой день
  "Залужний Валерій – це ім'я кінця рашистської імперії". Jerry Heil посвятила новую песню украинским защитникам. Видео
  "Залужний Валерій – це ім'я кінця рашистської імперії". Jerry Heil посвятила новую песню украинским защитникам. Видео
Сын Цибульской удивил ее запросами святому Николаю
Сын Цибульской удивил ее запросами святому Николаю
Loboda после замечания филолога Авраменко изменила название новой песни
Loboda после замечания филолога Авраменко изменила название новой песни
"Какой смысл этого? Чтобы я голову себе разбил?" Пивоварову на концерте фанатки развязали шнурки
"Какой смысл этого? Чтобы я голову себе разбил?" Пивоварову на концерте фанатки развязали шнурки
  "Важно сохранить тепло внутри, которое согреет в самые трудные дни зимы”. Дуэт TamerlanAlena презентовали трек о силе любви. Видео
  "Важно сохранить тепло внутри, которое согреет в самые трудные дни зимы”. Дуэт TamerlanAlena презентовали трек о силе любви. Видео
Монро поделилась рецептом квашенной капусты
Монро поделилась рецептом квашенной капусты
"Они не спрашивали, можем мы или нет. Просто назвали дату и время". Сморигин рассказал о встрече с Лукашенко
"Они не спрашивали, можем мы или нет. Просто назвали дату и время". Сморигин рассказал о встрече с Лукашенко
"Люди, которые не уходят, зная, что летит в них. Люди, благодаря которым мы переживем зиму". Арестович обратился к украинским энергетикам
"Люди, которые не уходят, зная, что летит в них. Люди, благодаря которым мы переживем зиму". Арестович обратился к украинским энергетикам
"По уши влюбилась". Зиневич показала тату, которое сделала после знакомства с Тигипко
"По уши влюбилась". Зиневич показала тату, которое сделала после знакомства с Тигипко
Яма после поста о своей красоте высказался об Украине
Яма после поста о своей красоте высказался об Украине
"Горячая штучка", "Пламя". Рианна засветила ягодицы в корсете на шнуровке сзади
"Горячая штучка", "Пламя". Рианна засветила ягодицы в корсете на шнуровке сзади
  Булочки с шоколадом или изюмом. Рецепт быстрого выпекания от Глинской
  Булочки с шоколадом или изюмом. Рецепт быстрого выпекания от Глинской
49-летняя Клум в белом купальнике с декольте наклонилась перед объективом. Фото
49-летняя Клум в белом купальнике с декольте наклонилась перед объективом. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз (121984)
2
"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками (90389)
3
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына (76474)
4
"Когда в семье не без уродов, а все уроды", "Так на маму похож". Гордон показал шуточное фото Путина (72734)
5
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне (60629)
6
40-летняя Мейхер надела прозрачную блузку. Фото (45691)
7
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в бюстгальтере повертелась перед камерой. Видео (41975)
8
"И главное сейчас – безопасность семьи". Проживающий в США Влад Яма заявил, что слишком красив, чтобы работать на радио (33820)
 
 
 
 