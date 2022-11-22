Россияне за сутки нанесли по Украине семь ракетных, девять авиаударов и более 50 раз обстреляли из РСЗО – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка существенно не изменилась, признаков формирования наступательных группировок противника пока нет.
Однако, подчеркнули в сообщении, Беларусь по-прежнему поддерживает вооруженную агрессию РФ, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.
На северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, противник прикрывает российско-украинскую границу, в том числе устраивая провокации. Обстрелял украинские позиции в районе населенного пункта Рожковичи Сумской области.
На купянском и лиманском направлениях враг обороняется, ведет обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии.
На бахмутском и авдеевском направлениях россияне сосредоточили усилия на ведении наступательных действий. Обстреливали из танков и артиллерии разные типы объектов в районах семнадцати населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Опытное, Яковлевка, Веселое и Водяное.
На новопавловском и запорожском направлениях враг обороняется на захваченных рубежах. Обстрелял позиции сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. От артиллерийского огня противника пострадали районы 21 населенного пункта, в том числе Времовка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области, а также Гуляйполе, Зализничное, Малиновка, Мирное Запорожской области.
На криворожском и херсонском направлениях россияне совершенствуют фортификации и логистическое обеспечение передовых подразделений, ведущих оборону, а также не прекращают артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле украинская армия изгнала российскую из северных областей, сейчас идут бои на юге и востоке.