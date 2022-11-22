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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне за сутки нанесли по Украине семь ракетных, девять авиаударов и более 50 раз обстреляли из РСЗО – Генштаб ВСУ

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На купянском и лиманском направлениях враг обороняется, на бахмутском и авдеевском наступает, рассказали в Генштабе ВСУ
На купянском и лиманском направлениях враг обороняется, на бахмутском и авдеевском – наступает, рассказали в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли девять авиационных, семь ракетных ударов и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 22 ноября.

В Генштабе отметили, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка существенно не изменилась, признаков формирования наступательных группировок противника пока нет.

Однако, подчеркнули в сообщении, Беларусь по-прежнему поддерживает вооруженную агрессию РФ, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, противник прикрывает российско-украинскую границу, в том числе устраивая провокации. Обстрелял украинские позиции в районе населенного пункта Рожковичи Сумской области.

На купянском и лиманском направлениях враг обороняется, ведет обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии. 

На бахмутском и авдеевском направлениях россияне сосредоточили усилия на ведении наступательных действий. Обстреливали из танков и артиллерии разные типы объектов в районах семнадцати населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Опытное, Яковлевка, Веселое и Водяное.

На новопавловском и запорожском направлениях враг обороняется на захваченных рубежах. Обстрелял позиции сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. От артиллерийского огня противника пострадали районы 21 населенного пункта, в том числе Времовка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области, а также Гуляйполе, Зализничное, Малиновка, Мирное Запорожской области.

На криворожском и херсонском направлениях россияне совершенствуют фортификации и логистическое обеспечение передовых подразделений, ведущих оборону, а также не прекращают артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. 

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Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле украинская армия изгнала российскую из северных областей, сейчас идут бои на юге и востоке.

Теги: Беларусь, Донецкая область, Сумская область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Запорожская область, Соледар, Андреевка, Опытное, Майорск, Водяное, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Бахмут, Угледар, Гуляйполе
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