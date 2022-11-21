ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Проблема в том, что у нас мало этих систем". В Воздушных силах рассказали о результатах и планах применения NASAMS и IRIS-T

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украине нужно больше эффективных комплексов NASAMS, заявил Игнат
Украине нужно больше эффективных комплексов NASAMS, заявил Игнат
Фото: EPA

Воздушные силы Украины испытывают недостаток в современных системах противовоздушной обороны, но готовы отражать воздушное нападение российских оккупантов всеми имеющимися на данный момент средствами. Об этом спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат сообщил во время брифинга 21 ноября, который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

“Системы, уже предоставленные партнерами Украине, эффективно работают в системе противовоздушной обороны. Немецкая промышленность обещает предоставить еще несколько установок IRIS-T – с ними будет работать одно подразделение, которое сможет прикрыть около 100 км участка фронта", – рассказал он.

Спикер подтвердил эффективность западных систем, отметив, что для нужд ВСУ уже поставленных комплексов недостаточно.

"Есть две системы NASAMS, которые, как и IRIS-T, уже проявили себя в противовоздушном бою, – это современные комплексы с хорошей системой обнаружения целей, а также ракетами, которые фактически полностью уничтожают крылатые ракеты врага. Проблема в том, что у нас мало этих систем”, – сообщил Игнат.

Спикер отметил, что противовоздушная оборона Украины – это не только зенитно-ракетные комплексы Воздушных сил и истребители, но и ПВО сухопутных войск, Военно-морских сил и других сил обороны.

"Именно ПВО сухопутных войск усиливается: от Франции вчера поступило две батареи ПВО с дальностью применения до 10 км по высоте 6 км (речь о ЗРК Crotale. – "ГОРДОН"), которые имеют собственные радары и могут существенно помочь в уничтожении беспилотников, именно таких, как дроны-камикадзе", – указал Игнат.

Он добавил, что осуществляются также поставки американских комплексов Avenger, вооруженных зенитными ракетами Stinger, имеющими систему обнаружения целей.

"При плохой видимости или в темное время суток, когда визуально цель выявить трудно, система, имеющая свое радиолокационное обнаружение, направляет ракету точно в цель", – пояснил он.

Игнат добавил, что недавно предоставленная Украине Испанией американская система Hawk еще не поставлена на боевое дежурство.

Контекст:

11 октября министр обороны Украины Алексей Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы IRIS-T.

Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, в октябре украинские военные обучались их применению, отметили в Пентагоне. 7 ноября первые две системы прибыли в страну.

Игнат рассказывал, что впервые NASAMS задействовали в отражении ракетных атак оккупантов 15 ноября. Высокую эффективность, показанную NASAMS во время применения в Украине, отмечали президент страны Владимир Зеленский и министр обороны США, координатор контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн) Ллойд Остин.

Остин рассказал 16 ноября, что в октябре – ноябре семь стран предоставили Украине системы ПВО или взяли на себя такие обязательства.

Теги: Россия, Украина, НАТО, оккупация, Вооруженные силы Украины, ПВО, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, Воздушные силы Украины, российские оккупанты, Stinger, Юрий Игнат, NASAMS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
Фагот показал, как учится стрелять на полигоне. Фото, видео
Фагот показал, как учится стрелять на полигоне. Фото, видео
"Меня душат слезы. Я на него обижена". Ефросинина расплакалась, рассказывая о муже, который добровольцем пошел в ВСУ
"Меня душат слезы. Я на него обижена". Ефросинина расплакалась, рассказывая о муже, который добровольцем пошел в ВСУ
В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной
В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной
У ДиКаприо новая девушка-супермодель Mirror
У ДиКаприо новая девушка-супермодель – Mirror
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала
"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза
"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю Mirror
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю – Mirror
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (590317)
2
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (180918)
3
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (66210)
4
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (62196)
5
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота (53589)
6
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (40806)
7
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (37863)
8
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео (35326)
 
 
 
 