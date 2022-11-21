"Проблема в том, что у нас мало этих систем". В Воздушных силах рассказали о результатах и планах применения NASAMS и IRIS-T

“Системы, уже предоставленные партнерами Украине, эффективно работают в системе противовоздушной обороны. Немецкая промышленность обещает предоставить еще несколько установок IRIS-T – с ними будет работать одно подразделение, которое сможет прикрыть около 100 км участка фронта", – рассказал он.

Спикер подтвердил эффективность западных систем, отметив, что для нужд ВСУ уже поставленных комплексов недостаточно.

"Есть две системы NASAMS, которые, как и IRIS-T, уже проявили себя в противовоздушном бою, – это современные комплексы с хорошей системой обнаружения целей, а также ракетами, которые фактически полностью уничтожают крылатые ракеты врага. Проблема в том, что у нас мало этих систем”, – сообщил Игнат.

Спикер отметил, что противовоздушная оборона Украины – это не только зенитно-ракетные комплексы Воздушных сил и истребители, но и ПВО сухопутных войск, Военно-морских сил и других сил обороны.

"Именно ПВО сухопутных войск усиливается: от Франции вчера поступило две батареи ПВО с дальностью применения до 10 км по высоте 6 км (речь о ЗРК Crotale. – "ГОРДОН"), которые имеют собственные радары и могут существенно помочь в уничтожении беспилотников, именно таких, как дроны-камикадзе", – указал Игнат.

Он добавил, что осуществляются также поставки американских комплексов Avenger, вооруженных зенитными ракетами Stinger, имеющими систему обнаружения целей.

"При плохой видимости или в темное время суток, когда визуально цель выявить трудно, система, имеющая свое радиолокационное обнаружение, направляет ракету точно в цель", – пояснил он.

Игнат добавил, что недавно предоставленная Украине Испанией американская система Hawk еще не поставлена на боевое дежурство.