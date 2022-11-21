"Проблема в том, что у нас мало этих систем". В Воздушных силах рассказали о результатах и планах применения NASAMS и IRIS-T

“Системы, уже предоставленные партнерами Украине, эффективно работают в системе противовоздушной обороны. Немецкая промышленность обещает предоставить еще несколько установок IRIS-T – с ними будет работать одно подразделение, которое сможет прикрыть около 100 км участка фронта", – рассказал он.
Спикер подтвердил эффективность западных систем, отметив, что для нужд ВСУ уже поставленных комплексов недостаточно.
"Есть две системы NASAMS, которые, как и IRIS-T, уже проявили себя в противовоздушном бою, – это современные комплексы с хорошей системой обнаружения целей, а также ракетами, которые фактически полностью уничтожают крылатые ракеты врага. Проблема в том, что у нас мало этих систем”, – сообщил Игнат.
Спикер отметил, что противовоздушная оборона Украины – это не только зенитно-ракетные комплексы Воздушных сил и истребители, но и ПВО сухопутных войск, Военно-морских сил и других сил обороны.
"Именно ПВО сухопутных войск усиливается: от Франции вчера поступило две батареи ПВО с дальностью применения до 10 км по высоте 6 км (речь о ЗРК Crotale. – "ГОРДОН"), которые имеют собственные радары и могут существенно помочь в уничтожении беспилотников, именно таких, как дроны-камикадзе", – указал Игнат.
Он добавил, что осуществляются также поставки американских комплексов Avenger, вооруженных зенитными ракетами Stinger, имеющими систему обнаружения целей.
"При плохой видимости или в темное время суток, когда визуально цель выявить трудно, система, имеющая свое радиолокационное обнаружение, направляет ракету точно в цель", – пояснил он.
Игнат добавил, что недавно предоставленная Украине Испанией американская система Hawk еще не поставлена на боевое дежурство.
11 октября министр обороны Украины Алексей Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы IRIS-T.
Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.
США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, в октябре украинские военные обучались их применению, отметили в Пентагоне. 7 ноября первые две системы прибыли в страну.
Игнат рассказывал, что впервые NASAMS задействовали в отражении ракетных атак оккупантов 15 ноября. Высокую эффективность, показанную NASAMS во время применения в Украине, отмечали президент страны Владимир Зеленский и министр обороны США, координатор контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн) Ллойд Остин.
Остин рассказал 16 ноября, что в октябре – ноябре семь стран предоставили Украине системы ПВО или взяли на себя такие обязательства.