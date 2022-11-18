Систему ПВО Hawk уже готовят к тому, чтобы стать в боевые порядки ВС ВСУ – Игнат

По словам Игната, сейчас система ПВО Украины в основном состоит из устаревших советских систем Фото: mediacenter.org.ua

Он призвал партнеров помогать Украине с системами ПВО.

"То, что партнеры начали предоставлять тяжелое зенитное вооружение, эти первые шаги – они, возможно, изменят ситуацию. И видим, что уже работают и NASAMS, и IRIS-T на фронте. Ожидаем, что заработает и система Hawk, которая сейчас уже готовится к тому, чтобы стать в боевые порядки Воздушных сил. Таким образом будем усиливать существующую систему ППО", – заявли Игнат.

По словам спикера, сейчас система ПВО Украины в основном состоит из устаревших советских систем.

"Это основа, которая на сегодня работает, сбивает все те показатели, которые вы видите – 75 ракет сбито, больше-меньше", – заявил он.