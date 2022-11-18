Систему ПВО Hawk уже готовят к тому, чтобы стать в боевые порядки ВС ВСУ – Игнат

Он призвал партнеров помогать Украине с системами ПВО.
"То, что партнеры начали предоставлять тяжелое зенитное вооружение, эти первые шаги – они, возможно, изменят ситуацию. И видим, что уже работают и NASAMS, и IRIS-T на фронте. Ожидаем, что заработает и система Hawk, которая сейчас уже готовится к тому, чтобы стать в боевые порядки Воздушных сил. Таким образом будем усиливать существующую систему ППО", – заявли Игнат.
По словам спикера, сейчас система ПВО Украины в основном состоит из устаревших советских систем.
"Это основа, которая на сегодня работает, сбивает все те показатели, которые вы видите – 75 ракет сбито, больше-меньше", – заявил он.
Как сообщает портал "Мілітарний", MIM-23 Hawk – американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности производства компании Raytheon. Максимальная дальность перехвата целей – до 40 км при максимальной высоте 18 км. На каждой мобильной пусковой установке размещаются по три зенитных ракеты MIM-23. Пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными.
Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Известно о поставке в Украину двух систем Hawk, анонсировано предоставление еще четырех. Также Германия, США, Норвегия и Испания поставляют Украине ракетные комплексы IRIS-T, NASAMS и Aspide.