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Сенатор США о возможности передачи F-16 Украине: Когда мы воевали во Вьетнаме и Корее, то россияне поставляли как самолеты, так и пилотов противникам. Пришло время ответить

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Украинские пилоты могут использовать F-16, считает сенатор США Риш
Украинские пилоты могут использовать F-16, считает сенатор США Риш
Фото: EPA (иллюстративное)

США должны предоставить Украине истребители и обучить украинских пилотов управлению ими.

Такое мнение в интервью "Европейской правде", опубликованном 21 ноября, высказал глава республиканского крыла комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш.

"Я до сих пор хочу увидеть больше поддержки [со стороны США] и более быстрое ее выделение. Я, наверное, представляю группу самых решительных [в Конгрессе США]. В частности, я считаю, что важно предоставить Украине истребители и обучить ваших пилотов, – сказал американский сенатор. – Кто-то говорит: "О нет, это приведет к эскалации". Но послушайте, когда мы воевали во Вьетнаме и Корее, то россияне поставляли как самолеты, так и пилотов нашим противникам! Пришло время для США ответить им тем же".

Риш отметил, что "абсолютно готов" проголосовать за такой шаг.

"Я встречался с украинскими пилотами и считаю, что они могут использовать F-16. Да, нужно определенное обучение, но серьезных проблем нет", – считает сенатор США.

В то же время Риш признал, что с этой позицией он "в меньшинстве".

"Я не вижу поддержки большинства, которая позволила бы принять такое решение. Поэтому на ближайшее время я советую вам работать над тем, чтобы следующим шагом было предоставление большего количества NASAMS. Эти комплексы доказали свою эффективность в закрытии неба. При их достаточных поставках, по сути, можно будет закрыть небо, не задействовав истребители… Но я согласен, что мы должны предоставить больше. И я продолжаю призывать американское правительство сделать этот шаг", – резюмировал сенатор США.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Однако в июле эта тема стала обсуждаться очень активно.

9 сентября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16.

13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".

В Минобороны Украине в сентябре пояснили, почему Запад не дает Украине боевые самолеты.

Теги: США, Украина, военная помощь, Сенат США, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, сенатор, интервью, пилот, Джим Риш, небо, NASAMS, F-16
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