Сенатор США о возможности передачи F-16 Украине: Когда мы воевали во Вьетнаме и Корее, то россияне поставляли как самолеты, так и пилотов противникам. Пришло время ответить

Такое мнение в интервью "Европейской правде", опубликованном 21 ноября, высказал глава республиканского крыла комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш.

"Я до сих пор хочу увидеть больше поддержки [со стороны США] и более быстрое ее выделение. Я, наверное, представляю группу самых решительных [в Конгрессе США]. В частности, я считаю, что важно предоставить Украине истребители и обучить ваших пилотов, – сказал американский сенатор. – Кто-то говорит: "О нет, это приведет к эскалации". Но послушайте, когда мы воевали во Вьетнаме и Корее, то россияне поставляли как самолеты, так и пилотов нашим противникам! Пришло время для США ответить им тем же".

Риш отметил, что "абсолютно готов" проголосовать за такой шаг.

"Я встречался с украинскими пилотами и считаю, что они могут использовать F-16. Да, нужно определенное обучение, но серьезных проблем нет", – считает сенатор США.

В то же время Риш признал, что с этой позицией он "в меньшинстве".

"Я не вижу поддержки большинства, которая позволила бы принять такое решение. Поэтому на ближайшее время я советую вам работать над тем, чтобы следующим шагом было предоставление большего количества NASAMS. Эти комплексы доказали свою эффективность в закрытии неба. При их достаточных поставках, по сути, можно будет закрыть небо, не задействовав истребители… Но я согласен, что мы должны предоставить больше. И я продолжаю призывать американское правительство сделать этот шаг", – резюмировал сенатор США.