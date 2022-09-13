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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США и союзники обсуждают предоставление Украине истребителей и средств ПВО – FT

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Вашингтон и союзники обсуждают долгосрочные потребности Украины
Вашингтон и союзники обсуждают долгосрочные потребности Украины
Фото: EPA

США и их союзники обсуждают вопрос о передаче Украине новой военной помощи. Об этом сообщила 13 сентября британская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.

По словам чиновника, Вашингтон и союзники обсуждают "долгосрочные потребности Украины, в частности в средствах противовоздушной обороны".

Также поднимается вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".

Отмечается, что на сегодняшний день США и их союзники отказались предоставлять Украине эту помощь. Однако некоторые западные чиновники воодушевлены последними военными успехами Украины, отметив, что они "укрепили аргументы" стран НАТО и их партнеров в необходимости предоставить необходимую помощь Украине.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Однако в июле эта тема стала обсуждаться очень активно.

9 сентября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16.

10 сентября министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что на пятой встрече "Рамштайн" среди важнейших приоритетов было определено развитие в Украине трехуровневой системы ПВО/ПРО.

12 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ответом на удар российских оккупационных войск по критической инфраструктуре Харькова должна быть поставка Украине систем ПВО и ПРО.

Теги: США, Украина, самолет, ПВО, помощь, истребители, самолеты
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