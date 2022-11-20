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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Франция предоставит Украине зенитные системы Crotale для защиты неба

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Франция уже выделила на вооружение ВСУ &euro;550 млн, заявил министр обороны страны
Франция уже выделила на вооружение ВСУ €550 млн, заявил министр обороны страны
Фото: EPA (архив)

Франция передала Вооруженным силам Украины два зенитно-ракетных комплекса Crotale. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche, опубликованном 19 ноября.

Также Франция поставит две реактивные системы залпового огня LRU, добавил министр. По словам чиновника, Франция входит в пятерку стран, которые наибольшим образом поддерживают Украину. Париж уже выделил на вооружение ВСУ €550 млн.

Кроме того, Франция обязалась обучить около 2 тыс. украинских военных. 400 уже прошли учения, в частности, по работе на технике, которую поставляет Украине Париж.

Франция также будет участвовать в работе центра обслуживания военной техники для Украины в Словакии, работу которого будет координировать совместная франко-немецкая ассоциация оборонпрома KNDS.

Контекст:

Crotale – это ЗРК малой дальности действия разработки конца 80-х – начала 90-х годов, который принадлежит к армейскому средству ПВО, информирует Defense Express. Дальность уничтожения целей составляет до 10 км, высота поражения целей до 6 км.

Теги: Украина, Франция, Словакия, военные, вооружение, ПВО, ВСУ, учения, Себастьян Лекорню
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