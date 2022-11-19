ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетными ударами Россия пытается истощить системы ПВО Украины – Пентагон

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Пентагоне отметили, что передали Украине современные системы ПВО
В Пентагоне отметили, что передали Украине современные системы ПВО
Фото: ЕРА

Массированными ударами по объектам в Украине российские войска пытаются "подавить и истощить" украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 19 ноября заявил журналистам во время поездки на Ближний Восток заместитель главы Пентагона Колин Каль, сообщает Reuters.

Он считает, что оккупанты надеются, что ракетными ударами и подавлением ПВО смогут добиться господства в воздушном пространстве Украины.

Каль подчеркнул, что украинская ПВО до сих пор не дает врагу этого добиться.

Высокопоставленный представитель Пентагона отметил, что Соединенные Штаты стремятся помочь Украине в поддержке жизнеспособности ее ПВО.

По словам Каля, устойчивость украинской противовоздушной обороны стала одной из проблем российских войск, полномасштабно вторгшихся в Украину, и это помешало оккупантам получить эффективную поддержку своих сухопутных частей.

Он объяснил, что США переводят украинцев "на стандартное оборудование НАТО по всем направлениям", и отметил, что Вооруженные силы Украины получили, в частности, зенитные комплексы NASAMS и Stinger, а также радары противоартиллерийской и воздушной разведки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного ракетного удара и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

С начала октября Россия активизировала ракетные удары и атаки с помощью дронов-камикадзе по Украине, в том числе по ее энергетической инфраструктуре. По словам Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет. Только с 11-го по 17 ноября, по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска нанесли 148 ракетных ударов по Украине и применили 26 дронов-камикадзе. Украинские военнослужащие за этот период уничтожили 102 воздушные цели.

Западные партнеры предоставляют Украине современные средства ПВО, но, по словам руководства Украины, пока в недостаточных объемах. "Мы должны полностью защитить наше небо. Я прошу партнеров наращивать поставки средств ПВО и ПРО", – сказал президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября.

Министр обороны США, координатор контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн) Ллойд Остин рассказал, что в октябре – ноябре семь стран предоставили Украине системы противовоздушной обороны или взяли на себя такие обязательства.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, НАТО, война, Пентагон, Вооруженные силы Украины, ПВО, оборона, вторжение, ВСУ, украинцы, война России против Украины, ракеты, Stinger, небо, NASAMS, Колин Каль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Эта песня для меня как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
  "Эта песня для меня – как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
Род Стюарт вышел на сцену в костюме цвета украинского флага и посвятил украинцам свою песню
Род Стюарт вышел на сцену в костюме цвета украинского флага и посвятил украинцам свою песню
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео
Приходько о Lobode: Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения
Приходько о Lobode: Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота
Спевшей "Червону калину" "Миссис Крым 2022" отказали в гражданстве РФ
Спевшей "Червону калину" "Миссис Крым 2022" отказали в гражданстве РФ
Сестра Ефросининой назвала лучшую вещь, которую женщина может носить
Сестра Ефросининой назвала лучшую вещь, которую женщина может носить
Жена Цекало пожаловалась на отсутствие внимания
Жена Цекало пожаловалась на отсутствие внимания
"Лучше отпустить человека, который выразил желание жить без меня". Вторая жена Остапчука ответила на вопрос о расставании
"Лучше отпустить человека, который выразил желание жить без меня". Вторая жена Остапчука ответила на вопрос о расставании
"Первое, что услышал от людей на улице: "Нам надо выговориться". Шуров выступил в центре освобожденного Херсона. Фото, видео
"Первое, что услышал от людей на улице: "Нам надо выговориться". Шуров выступил в центре освобожденного Херсона. Фото, видео
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира
Никитюк показала доказательство непобедимости украинцев
Никитюк показала доказательство непобедимости украинцев
"Какие уставшие глаза у нашего генерала". Потап опубликовал селфи с Залужным
"Какие уставшие глаза у нашего генерала". Потап опубликовал селфи с Залужным
"Оставаться ради детей не ок". Новый бойфренд Дорофеевой назвал причину развода со второй женой
"Оставаться ради детей не ок". Новый бойфренд Дорофеевой назвал причину развода со второй женой
Dantes раскритиковал Instagram за блокировку после поста о доставке гуманитарной помощи в деоккупированные села
Dantes раскритиковал Instagram за блокировку после поста о доставке гуманитарной помощи в деоккупированные села
Мишина снялась в ванной перед запотевшим зеркалом и рассказала, с чего начинает свой день
Мишина снялась в ванной перед запотевшим зеркалом и рассказала, с чего начинает свой день
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз (283164)
2
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына (191271)
3
"Когда в семье не без уродов, а все уроды", "Так на маму похож". Гордон показал шуточное фото Путина (76855)
4
"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе (76224)
5
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне (70001)
6
40-летняя Мейхер надела прозрачную блузку. Фото (52890)
7
"Какая хорошенькая". 53-летняя Лопес показала, как выглядела в откровенных нарядах 20 лет назад (47661)
8
"Наташа, рад, что ты с нами". Лидер группы "Ногу свело!" отреагировал на высказывание Ветлицкой о своем новом антивоенном клипе (47269)
 
 
 
 