Ракетными ударами Россия пытается истощить системы ПВО Украины – Пентагон

Он считает, что оккупанты надеются, что ракетными ударами и подавлением ПВО смогут добиться господства в воздушном пространстве Украины.

Каль подчеркнул, что украинская ПВО до сих пор не дает врагу этого добиться.

Высокопоставленный представитель Пентагона отметил, что Соединенные Штаты стремятся помочь Украине в поддержке жизнеспособности ее ПВО.

По словам Каля, устойчивость украинской противовоздушной обороны стала одной из проблем российских войск, полномасштабно вторгшихся в Украину, и это помешало оккупантам получить эффективную поддержку своих сухопутных частей.

Он объяснил, что США переводят украинцев "на стандартное оборудование НАТО по всем направлениям", и отметил, что Вооруженные силы Украины получили, в частности, зенитные комплексы NASAMS и Stinger, а также радары противоартиллерийской и воздушной разведки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)