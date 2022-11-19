Ракетными ударами Россия пытается истощить системы ПВО Украины – Пентагон

Он считает, что оккупанты надеются, что ракетными ударами и подавлением ПВО смогут добиться господства в воздушном пространстве Украины.
Каль подчеркнул, что украинская ПВО до сих пор не дает врагу этого добиться.
Высокопоставленный представитель Пентагона отметил, что Соединенные Штаты стремятся помочь Украине в поддержке жизнеспособности ее ПВО.
По словам Каля, устойчивость украинской противовоздушной обороны стала одной из проблем российских войск, полномасштабно вторгшихся в Украину, и это помешало оккупантам получить эффективную поддержку своих сухопутных частей.
Он объяснил, что США переводят украинцев "на стандартное оборудование НАТО по всем направлениям", и отметил, что Вооруженные силы Украины получили, в частности, зенитные комплексы NASAMS и Stinger, а также радары противоартиллерийской и воздушной разведки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного ракетного удара и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
С начала октября Россия активизировала ракетные удары и атаки с помощью дронов-камикадзе по Украине, в том числе по ее энергетической инфраструктуре. По словам Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет. Только с 11-го по 17 ноября, по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска нанесли 148 ракетных ударов по Украине и применили 26 дронов-камикадзе. Украинские военнослужащие за этот период уничтожили 102 воздушные цели.
Западные партнеры предоставляют Украине современные средства ПВО, но, по словам руководства Украины, пока в недостаточных объемах. "Мы должны полностью защитить наше небо. Я прошу партнеров наращивать поставки средств ПВО и ПРО", – сказал президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября.
Министр обороны США, координатор контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн) Ллойд Остин рассказал, что в октябре – ноябре семь стран предоставили Украине системы противовоздушной обороны или взяли на себя такие обязательства.