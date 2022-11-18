"Ракеты HIMARS прекрасно попадают в свои цели". В Воздушных силах Украины рассказали, чем ВСУ уничтожают российскую ПВО

“Российская ПВО тоже несет потери. Она не такая, как ее подают в сводках российского министерства обороны – что они десятками сбивают ракеты HIMARS. Это откровенная неправда. Ракеты HIMARS прекрасно попадают в свои цели и ни одна российская ПВО их сбивать не может так, как они это представляют”, – подчеркнул Игнат.
По мнению спикера ВС ВСУ, не стоит при этом "строить иллюзий" в отношении противника – у России, по его словам, достаточно средств ПВО малой, средней и большой дальности, и используют оккупанты их "достаточно эффективно".
Но и украинские Силы обороны обладают мощным оружием, предоставленным партнерами, подчеркнул Игнат. Они в том числе используются для ликвидации российских противовоздушных систем.
"Это и ствольная артиллерия, гаубицы М-777, это HIMARS большой дальности – ими может уничтожаться российская ПВО. Также она может уничтожаться противорадиолокационными ракетами, находящимися на вооружении украинской армии, это американские AGM-88 HARM", – перечислил он.
По мнению спикера ВС ВСУ, когда будет принято решение о предоставлении Украине многоцелевых самолетов, ситуация в корне изменится,
"Ведь самолеты F-15, F-16 или F-18 имеют широкий спектр средств поражения, которые будут эффективно работать по разным типам вооружения противника”, – добавил Игнат.
Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники, после этого были еще поставки.
Согласно данным на сайте Пентагона, США по состоянию на 14 октября обязались предоставить Украине 38 HIMARS. Breaking Defens объясняет, что в это число входят 18 HIMARS, которые США выделили в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (это программа USAI, нацеленная на длительную перспективу). В Пентагоне заявляли, что на их производство и поставку уйдет несколько лет.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
8 сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина поразила более 400 российских целей с помощью поставленных США ракетных систем HIMARS.
Минобороны Украины 6 ноября подтвердило, что россиянам до сих пор не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS.