"Ракеты HIMARS прекрасно попадают в свои цели". В Воздушных силах Украины рассказали, чем ВСУ уничтожают российскую ПВО

“Российская ПВО тоже несет потери. Она не такая, как ее подают в сводках российского министерства обороны – что они десятками сбивают ракеты HIMARS. Это откровенная неправда. Ракеты HIMARS прекрасно попадают в свои цели и ни одна российская ПВО их сбивать не может так, как они это представляют”, – подчеркнул Игнат.

По мнению спикера ВС ВСУ, не стоит при этом "строить иллюзий" в отношении противника – у России, по его словам, достаточно средств ПВО малой, средней и большой дальности, и используют оккупанты их "достаточно эффективно".

Но и украинские Силы обороны обладают мощным оружием, предоставленным партнерами, подчеркнул Игнат. Они в том числе используются для ликвидации российских противовоздушных систем.

"Это и ствольная артиллерия, гаубицы М-777, это HIMARS большой дальности – ими может уничтожаться российская ПВО. Также она может уничтожаться противорадиолокационными ракетами, находящимися на вооружении украинской армии, это американские AGM-88 HARM", – перечислил он.

По мнению спикера ВС ВСУ, когда будет принято решение о предоставлении Украине многоцелевых самолетов, ситуация в корне изменится,

"Ведь самолеты F-15, F-16 или F-18 имеют широкий спектр средств поражения, которые будут эффективно работать по разным типам вооружения противника”, – добавил Игнат.