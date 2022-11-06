Минобороны Украины подтвердило, что россиянам не удалось уничтожить ни одной HIMARS

"С начала полномасштабного вторжения Украина не потеряла ни одной HIMARS, но Россия потеряла человечность и достоинство. Не говоря уже о сотнях тысяч тонн боеприпасов и тысячах солдат, которых они отправили на верную смерть", – говорится в сообщении.

Ведомство также опубликовало видео работы HIMARS.

Since the beginning of the full-scale invasion, Ukraine has not lost a single HIMARS, but russia has lost its humanity and dignity. Not to mention hundreds of thousands of tons of ammunition and thousands of soldiers whom they sent to certain death. pic.twitter.com/VXNFxJQYJD — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 6, 2022

4 ноября издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона сообщило, что россиянам до сих пор не удалось уничтожить ни одной из переданных Украине систем HIMARS, но украинская армия все еще нуждается в значительном количестве артиллерии для дальнейших боев.