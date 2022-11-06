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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны Украины подтвердило, что россиянам не удалось уничтожить ни одной HIMARS

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С помощью американских РСЗО M270 и HIMARS Украина поразила множество целей российских оккупантов
С помощью американских РСЗО M270 и HIMARS Украина поразила множество целей российских оккупантов
Фото: EPA

Минобороны Украины подтвердило в Twitter информацию американских СМИ о том, что российским оккупантам с начала полномасштабного вторжения не удалось уничтожить ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS.

"С начала полномасштабного вторжения Украина не потеряла ни одной HIMARS, но Россия потеряла человечность и достоинство. Не говоря уже о сотнях тысяч тонн боеприпасов и тысячах солдат, которых они отправили на верную смерть", – говорится в сообщении.

Ведомство также опубликовало видео работы HIMARS.

4 ноября издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона сообщило, что россиянам до сих пор не удалось уничтожить ни одной из переданных Украине систем HIMARS, но украинская армия все еще нуждается в значительном количестве артиллерии для дальнейших боев.

Контекст:

Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники, после этого были еще поставки.

Согласно данным на сайте Пентагона, США по состоянию на 14 октября обязались предоставить Украине 38 HIMARS. Breaking Defens объясняет, что в это число входят 18 HIMARS, которые США выделили в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (это программа USAI, нацеленная на длительную перспективу). В Пентагоне заявляли, что на их производство и поставку уйдет несколько лет.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

8 сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина поразила более 400 российских целей с помощью поставленных США ракетных систем HIMARS.

Теги: оружие, Министерство обороны Украины, военная техника, РСЗО, Минобороны, война России против Украины, HIMARS
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