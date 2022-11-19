НАТО следует быть конкретнее в вопросе передачи систем ПВО Украине – Дещица о взрыве в Польше

Дещица отметил, что из-за войны есть потенциальная опасность для стран, входящих в НАТО Фото: Андрій Дещиця / Facebook

"После этого инцидента, очевидно, первый вопрос – это укрепление системы ПВО Польши. Я думаю, что также в этом вопросе проходят консультации Польши со своими партнерами по НАТО. И я надеюсь, что будут приняты соответствующие меры, чтобы эта система ПВО была надежной не только для территории Польши, но и для территории Украины", – сказал он.

Экс-посол ожидает, "что НАТО будет гораздо конкретнее в плане предоставления систем ПВО Украине".

"Произошедшее в Польше подтверждает предостережения, которые неоднократно высказаны руководством Украины, что Россия не остановится на Украине. И президент Украины об этом говорил, и министр иностранных дел, и министр обороны. Все осознают, что у России далеко идущие планы", – объяснил Дещица.

Он считает, что НАТО должен быть также заинтересован в защите территории Украины от ракетных обстрелов.

"Если вся территория Украины обстреливается, то это потенциальная опасность и для стран-соседей, входящих в НАТО. Поэтому эти системы ПВО должны были быть предоставлены Украине как можно скорее", – подчеркнул Дещица.

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