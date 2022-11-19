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ВОЙНА В УКРАИНЕ

НАТО следует быть конкретнее в вопросе передачи систем ПВО Украине – Дещица о взрыве в Польше

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Дещица отметил, что из-за войны есть потенциальная опасность для стран, входящих в НАТО
Дещица отметил, что из-за войны есть потенциальная опасность для стран, входящих в НАТО
Фото: Андрій Дещиця / Facebook

Падение ракеты на территории Польши 15 ноября свидетельствует об актуальности предоставления Украине систем противовоздушной обороны. Такое мнение бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица выразил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 17 ноября.

"После этого инцидента, очевидно, первый вопрос – это укрепление системы ПВО Польши. Я думаю, что также в этом вопросе проходят консультации Польши со своими партнерами по НАТО. И я надеюсь, что будут приняты соответствующие меры, чтобы эта система ПВО была надежной не только для территории Польши, но и для территории Украины", – сказал он.

Экс-посол ожидает, "что НАТО будет гораздо конкретнее в плане предоставления систем ПВО Украине".

"Произошедшее в Польше подтверждает предостережения, которые неоднократно высказаны руководством Украины, что Россия не остановится на Украине. И президент Украины об этом говорил, и министр иностранных дел, и министр обороны. Все осознают, что у России далеко идущие планы", – объяснил Дещица.

Он считает, что НАТО должен быть также заинтересован в защите территории Украины от ракетных обстрелов.

"Если вся территория Украины обстреливается, то это потенциальная опасность и для стран-соседей, входящих в НАТО. Поэтому эти системы ПВО должны были быть предоставлены Украине как можно скорее", – подчеркнул Дещица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.

Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, участники рассмотрели в том числе этот взрыв в Польше. Украина выступает за детальное изучение случившегося и просит о доступе к месту взрыва, сообщил по итогам заседания секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что подобные ситуации могут повторяться.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, НАТО, Польша, война, Андрей Дещица, ПВО, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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