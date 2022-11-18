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На месте падения ракеты в Польше уже работают украинские специалисты – Кулеба

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Ракета упала в Польше 15 ноября
Ракета упала в Польше 15 ноября
Фото: ЕРА

В Польшу на место падения ракеты прибыли украинские специалисты, которые присоединяются к расследованию инцидента. Об этом 18 ноября сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украинские специалисты уже работают в Переводове на месте трагедии, вызванной ракетным террором России против Украины. Я благодарен польской стороне за предоставление им доступа. Мы продолжим наше сотрудничество открыто и конструктивно, как это делают самые близкие друзья", – написал он.

17 ноября Кулеба сообщал, что украинцы уже прибыли в Польшу и ожидают от местных властей разрешения на доступ к месту инцидента.

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.

Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, участники рассмотрели в том числе этот взрыв в Польше. Украина выступает за детальное изучение случившегося и просит о доступе к месту взрыва, сообщил по итогам заседания секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Польша, Дмитрий Кулеба, расследование, обстрелы, украинцы, ракета
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