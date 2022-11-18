На месте падения ракеты в Польше уже работают украинские специалисты – Кулеба

"Украинские специалисты уже работают в Переводове на месте трагедии, вызванной ракетным террором России против Украины. Я благодарен польской стороне за предоставление им доступа. Мы продолжим наше сотрудничество открыто и конструктивно, как это делают самые близкие друзья", – написал он.

Ukrainian experts are already working at the site of the tragedy in Przewodów caused by Russian missile terror against Ukraine. I am grateful to the Polish side for granting them access. We will continue our cooperation in an open and constructive manner, as closest friends do. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 18, 2022

17 ноября Кулеба сообщал, что украинцы уже прибыли в Польшу и ожидают от местных властей разрешения на доступ к месту инцидента.