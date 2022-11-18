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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские эксперты уже прибыли в Польшу для расследования падения ракеты – Кулеба

Ракета в польском Переводове упала 15 ноября, во время массированной атаки РФ по Украине
Ракета в польском Переводове упала 15 ноября, во время массированной атаки РФ по Украине
Фото: ЕРА

В Польшу для расследования падения ракеты уже прибыли украинские эксперты.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter по итогам разговора с главой МИД Польши Рау Збиневом. 

"Украина и Польша будут открыто и конструктивно взаимодействовать по поводу инцидента, вызванного ракетным террором РФ против Украины. Наши эксперты уже в Польше. Ожидаем скорый доступ во взаимодействии с польскими правоохранителями к месту инцидента", – написал он.  

Советник президента Польши по внешней политике Якуб Кумоч сообщал, что украинских экспертов допустят на место падения ракеты

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации ВС ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.

Дуда в ночь на 16 ноября заявил, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. Он подчеркнул, что ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия.

Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, участники рассмотрели в том числе этот взрыв в Польше. Украина выступает за детальное изучение случившегося и просит о доступе к месту взрыва, сообщил по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.

Зеленский уверен, что ракета, которая упала на территории Польши, не украинская. Он настаивал что Украина должна быть допущена на место инцидента и к расследованию.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Польша, МИД Украины, МИД Польши, Дмитрий Кулеба, расследование
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