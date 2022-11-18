Украинские эксперты уже прибыли в Польшу для расследования падения ракеты – Кулеба

Ракета в польском Переводове упала 15 ноября, во время массированной атаки РФ по Украине Фото: ЕРА

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter по итогам разговора с главой МИД Польши Рау Збиневом.

"Украина и Польша будут открыто и конструктивно взаимодействовать по поводу инцидента, вызванного ракетным террором РФ против Украины. Наши эксперты уже в Польше. Ожидаем скорый доступ во взаимодействии с польскими правоохранителями к месту инцидента", – написал он.

Провів телефонну розмову з @RauZbigniew. Україна та Польща відкрито та конструктивно взаємодіятимуть щодо інциденту, спричиненого ракетним терором РФ проти України. Наші експерти вже в Польщі. Очікуємо на швидкий доступ у взаємодії з польськими правоохоронцями до місця інциденту. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 17, 2022

Советник президента Польши по внешней политике Якуб Кумоч сообщал, что украинских экспертов допустят на место падения ракеты.