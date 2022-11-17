Украина может получить доступ к месту взрыва ракеты в Польше – советник Дуды

Как заявлял Дуда, чтобы Украина получила доступ к месту взрыва, необходимо согласие обеих стран, ведущих расследование, Польши и США. В то же время Кумоч отметил: нет предпосылок того, что одна из сторон может отказать в доступе.
Советник президента рассказал, что на сегодняшний день есть доказательства, что одна из ракет, которая была выпущена, чтобы сбить российскую ракету, "не попала в цель". Доказательствами являются остатки ракеты и глубина воронки. Также эксперты исчисляют количество израсходованного топлива, чтобы понять: откуда могла прилететь ракета, добавил Кумоч. Кроме того, расследователи изучают видеокадры событий в небе возле границы.
Кумоч подчеркнул, он лично хотел бы, чтобы украинская сторона ознакомилась со всеми материалами, которые есть у Польши.
Он заявил, Украину никто не винит в инциденте. По его словам, нет вины украинской стороны в том, что у советской ракеты не сработал механизм самоликвидации, и в том, что Украина в целом "должна использовать технику, чтобы защищаться".
Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации ВС ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.
Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.
Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявил, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. Он подчеркнул, что ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия.
Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.
Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, участники рассмотрели в том числе этот взрыв в Польше. Украина выступает за детальное изучение случившегося и просит о доступе к месту взрыва, сообщил по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.