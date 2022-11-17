Украина может получить доступ к месту взрыва ракеты в Польше – советник Дуды

Как заявлял Дуда, чтобы Украина получила доступ к месту взрыва, необходимо согласие обеих стран, ведущих расследование, Польши и США. В то же время Кумоч отметил: нет предпосылок того, что одна из сторон может отказать в доступе.

Советник президента рассказал, что на сегодняшний день есть доказательства, что одна из ракет, которая была выпущена, чтобы сбить российскую ракету, "не попала в цель". Доказательствами являются остатки ракеты и глубина воронки. Также эксперты исчисляют количество израсходованного топлива, чтобы понять: откуда могла прилететь ракета, добавил Кумоч. Кроме того, расследователи изучают видеокадры событий в небе возле границы.

Кумоч подчеркнул, он лично хотел бы, чтобы украинская сторона ознакомилась со всеми материалами, которые есть у Польши.

Он заявил, Украину никто не винит в инциденте. По его словам, нет вины украинской стороны в том, что у советской ракеты не сработал механизм самоликвидации, и в том, что Украина в целом "должна использовать технику, чтобы защищаться".