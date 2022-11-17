"Это не доказательство". Байден оспорил заявление Зеленского о том, что в Польше взорвалась не украинская ракета

Байден не считает слова Зеленского доказательством того, что в Польше упала не украинская ракета Фото: EPA

"Это не доказательство", – заявил Байден журналистам в Белом доме по возвращении из поездки в Азию на саммит G20.

Зеленский 16 ноября на встрече с представителями СМИ выразил убеждение, что ракета, упавшая 15 ноября в Польше, была не украинской. Он рассказал, что получил доклады от командования ВСУ и Воздушных сил и "не может им не доверять".

"Я не сомневаюсь в том, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар", – сказал президент.

Зеленский настаивает, что Украина должна быть допущена на место инцидента и к расследованию, и если звучит версия о падении в Польше ракеты украинской ПВО, то этому должны быть предоставлены доказательства. Он рассказал, что всю ночь вел переговоры по этому поводу с разными лидерами, но не стал рассказывать деталей об этих разговорах, так как была достигнута договоренность о неразглашении.

Ответственность за взрыв на востоке Польши, произошедший 15 ноября в результате падения ракеты, несет Россия, независимо от того, какая именно это была ракета – российская или от украинской ПВО, сказано в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон от 16 ноября.