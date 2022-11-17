"Это не доказательство". Байден оспорил заявление Зеленского о том, что в Польше взорвалась не украинская ракета

"Это не доказательство", – заявил Байден журналистам в Белом доме по возвращении из поездки в Азию на саммит G20.
Зеленский 16 ноября на встрече с представителями СМИ выразил убеждение, что ракета, упавшая 15 ноября в Польше, была не украинской. Он рассказал, что получил доклады от командования ВСУ и Воздушных сил и "не может им не доверять".
"Я не сомневаюсь в том, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар", – сказал президент.
Зеленский настаивает, что Украина должна быть допущена на место инцидента и к расследованию, и если звучит версия о падении в Польше ракеты украинской ПВО, то этому должны быть предоставлены доказательства. Он рассказал, что всю ночь вел переговоры по этому поводу с разными лидерами, но не стал рассказывать деталей об этих разговорах, так как была достигнута договоренность о неразглашении.
Ответственность за взрыв на востоке Польши, произошедший 15 ноября в результате падения ракеты, несет Россия, независимо от того, какая именно это была ракета – российская или от украинской ПВО, сказано в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон от 16 ноября.
Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации ВС ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.
Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.
Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявил, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. Он подчеркнул, что ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия.
Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.
Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, участники рассмотрели в том числе этот взрыв в Польше. Украина выступает за детальное изучение случившегося и просит о доступе к месту взрыва, сообщил по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.