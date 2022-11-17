Дуда прокомментировал возможное участие Украины в расследовании взрыва ракеты в Польше

"По нашему и экспертному мнению, это был непреднамеренный инцидент. Никто не хотел никого обидеть в Польше. Это в каком-то смысле наша общая трагедия", – цитирует Дуду пресс-служба.
Prezydent @AndrzejDuda jest w Przewodowie. pic.twitter.com/KhVAh5RZqq— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 17, 2022
Журналистам, в частности телеканалу Polsat News, Дуда заявил: за границей Польши "идет война". То, что произошло, случилось только потому, что Украина "оборонялась от российских ракет", подчеркнул он. По словам Дуды, США, Польша и Украина сейчас собирают материалы, которые им доступны.
Он также прокомментировал доступ украинской стороны к месту взрыва. По словам Дуды, такой процесс "строго регламентирован". Он добавил, что все должно быть сделано в соответствии с действующими нормами и законодательством. Дуда добавил, что осмотр места взрыва украинскими экспертами "возможен", но участие в разбирательствах и доступ к документам и информации требуют "договорных оснований".
В Twitter пресс-служба польского президента выразила поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с ракетной атакой 15 ноября.
Prezydent @AndrzejDuda w #Przewodów: Staram si * wspiera * Prezydenta @ZelenskyyUa i w tej trudnej sytuacji. W ostatnich dniach Ukraina znalaz * a si * pod zmasowanym rosyjskim atakiem.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 17, 2022
В то же время советник Дуды по внешней политике Якуб Кумоч в Twitter сообщал, что украинских экспертов допустят на место падения ракеты.
Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации ВС ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.
Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.
Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявил, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. Он подчеркнул, что ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия.
Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.
Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, участники рассмотрели в том числе этот взрыв в Польше. Украина выступает за детальное изучение случившегося и просит о доступе к месту взрыва, сообщил по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.