Дуда прокомментировал возможное участие Украины в расследовании взрыва ракеты в Польше

"По нашему и экспертному мнению, это был непреднамеренный инцидент. Никто не хотел никого обидеть в Польше. Это в каком-то смысле наша общая трагедия", – цитирует Дуду пресс-служба.

Журналистам, в частности телеканалу Polsat News, Дуда заявил: за границей Польши "идет война". То, что произошло, случилось только потому, что Украина "оборонялась от российских ракет", подчеркнул он. По словам Дуды, США, Польша и Украина сейчас собирают материалы, которые им доступны.

Он также прокомментировал доступ украинской стороны к месту взрыва. По словам Дуды, такой процесс "строго регламентирован". Он добавил, что все должно быть сделано в соответствии с действующими нормами и законодательством. Дуда добавил, что осмотр места взрыва украинскими экспертами "возможен", но участие в разбирательствах и доступ к документам и информации требуют "договорных оснований".

В Twitter пресс-служба польского президента выразила поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с ракетной атакой 15 ноября.

Prezydent @AndrzejDuda w #Przewodów: Staram si * wspiera * Prezydenta @ZelenskyyUa i w tej trudnej sytuacji. W ostatnich dniach Ukraina znalaz * a si * pod zmasowanym rosyjskim atakiem. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 17, 2022

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В то же время советник Дуды по внешней политике Якуб Кумоч в Twitter сообщал, что украинских экспертов допустят на место падения ракеты.