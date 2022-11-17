Украинских экспертов допустят на место падения ракеты в Польше – советник Дуды

Советник Дуды о падении ракеты в Польше: Украина не виновата в том, что оборонялась от России Фото: EPA

"Еще раз повторяю: Украина не виновата в том, что оборонялась от России и боролась с российскими ракетами. На площадку допущены украинские специалисты", – написал Кумоч.

Powtarzam jeszcze raz: Ukraina nie jest winna tego, * e broni si * przed Rosj * i walczy z rosyjskimi rakietami. Ukrai * scy eksperci s * dopuszczeni na miejsce. Dzi * kuj * @USAmbPoland i @Vasyl_Zvarych za wspó * prac * w tej bardzo wa * nej sprawie.https://t.co/c8tw54DyX9 — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) November 17, 2022

Он поблагодарил послов США и Украины в Польше "за сотрудничество в этом важном деле".

Ранее в комментарии СМИ Кумоч подчеркнул, что лично он хотел бы, чтобы украинская сторона ознакомилась со всеми материалами, которые есть у Польши.

Советник президента рассказал, что на сегодняшний день есть доказательства, что одна из ракет, которая была выпущена, чтобы сбить российскую ракету, "не попала в цель". Доказательствами являются остатки ракеты и глубина воронки. Также эксперты исчисляют количество израсходованного топлива, чтобы понять, откуда могла прилететь ракета, добавил Кумоч. Кроме того, расследователи изучают видеокадры событий в небе возле границы.