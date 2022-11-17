Украинских экспертов допустят на место падения ракеты в Польше – советник Дуды

"Еще раз повторяю: Украина не виновата в том, что оборонялась от России и боролась с российскими ракетами. На площадку допущены украинские специалисты", – написал Кумоч.
Powtarzam jeszcze raz: Ukraina nie jest winna tego, * e broni si * przed Rosj * i walczy z rosyjskimi rakietami. Ukrai * scy eksperci s * dopuszczeni na miejsce. Dzi * kuj * @USAmbPoland i @Vasyl_Zvarych za wspó * prac * w tej bardzo wa * nej sprawie.https://t.co/c8tw54DyX9— Jakub Kumoch (@JakubKumoch) November 17, 2022
Он поблагодарил послов США и Украины в Польше "за сотрудничество в этом важном деле".
Ранее в комментарии СМИ Кумоч подчеркнул, что лично он хотел бы, чтобы украинская сторона ознакомилась со всеми материалами, которые есть у Польши.
Советник президента рассказал, что на сегодняшний день есть доказательства, что одна из ракет, которая была выпущена, чтобы сбить российскую ракету, "не попала в цель". Доказательствами являются остатки ракеты и глубина воронки. Также эксперты исчисляют количество израсходованного топлива, чтобы понять, откуда могла прилететь ракета, добавил Кумоч. Кроме того, расследователи изучают видеокадры событий в небе возле границы.
Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации ВС ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.
Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.
Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявил, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. Он подчеркнул, что ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия.
Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.
Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, участники рассмотрели в том числе этот взрыв в Польше. Украина выступает за детальное изучение случившегося и просит о доступе к месту взрыва, сообщил по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.