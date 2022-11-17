НАТО считает слишком рискованным закрывать небо над Украиной – правительство Германии

Представитель правительства на вопрос, не пересмотрит ли Берлин и другие столицы отношение к возможности закрыть небо над Украиной, отметил, что "создание бесполетной зоны создает риск непосредственного конфликта между НАТО и Россией, а все союзники разделяют мнение, что хотят не допустить дальнейшую эскалацию войны в Украине". Но, добавил он, "никто не должен сомневаться в решимости и единстве Альянса: защита всех стран Альянса является его главной задачей".
В то же время, по словам спикера, могут быть пересмотрены вопросы поставок Украине вооружений и оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы накануне зимы. Потребность в военной технике, напомнил Бюхнер, постоянно оценивается и пересматривается в координации с партнерами по НАТО.
"Проводится очень интенсивное расследование этого инцидента. Но уже сейчас можно констатировать: если бы не российская война против Украины и вчерашняя масштабная ракетная атака по гражданским целям по всей территории Украины, этого инцидента не произошло бы", – сказал Бюхнер.
Он попросил не делать выводов на эту тему, пока не будет официальных выводов расследования, ведь "ситуация слишком серьезная". Он не сказал, будут ли представители ФРГ участвовать в расследовании, но заверил, что разведслужбы всех стран НАТО активно сотрудничают.
На вопрос, готов ли канцлер ФРГ Олаф Шольц после всех событий накануне продолжать говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, Бюхнер ответил коротко: "Да".
Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации ВС ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.
Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.
Президент Польши Анджей Дуда в ночь на 16 ноября заявил, что пока до конца не ясно, кто именно выпустил ракету, упавшую в Переводове. Он подчеркнул, что ответственность за взрыв в Восточной Польше несет Россия.
Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.
Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, участники рассмотрели в том числе этот взрыв в Польше. Украина выступает за детальное изучение случившегося и просит о доступе к месту взрыва, сообщил по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.