НАТО считает слишком рискованным закрывать небо над Украиной – правительство Германии

По словам Бюхнера, Германия может пересмотреть вопросы поставок Украине вооружений и оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы Фото: bundesregierung.de

Представитель правительства на вопрос, не пересмотрит ли Берлин и другие столицы отношение к возможности закрыть небо над Украиной, отметил, что "создание бесполетной зоны создает риск непосредственного конфликта между НАТО и Россией, а все союзники разделяют мнение, что хотят не допустить дальнейшую эскалацию войны в Украине". Но, добавил он, "никто не должен сомневаться в решимости и единстве Альянса: защита всех стран Альянса является его главной задачей".

В то же время, по словам спикера, могут быть пересмотрены вопросы поставок Украине вооружений и оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы накануне зимы. Потребность в военной технике, напомнил Бюхнер, постоянно оценивается и пересматривается в координации с партнерами по НАТО.

"Проводится очень интенсивное расследование этого инцидента. Но уже сейчас можно констатировать: если бы не российская война против Украины и вчерашняя масштабная ракетная атака по гражданским целям по всей территории Украины, этого инцидента не произошло бы", – сказал Бюхнер.

Он попросил не делать выводов на эту тему, пока не будет официальных выводов расследования, ведь "ситуация слишком серьезная". Он не сказал, будут ли представители ФРГ участвовать в расследовании, но заверил, что разведслужбы всех стран НАТО активно сотрудничают.

На вопрос, готов ли канцлер ФРГ Олаф Шольц после всех событий накануне продолжать говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, Бюхнер ответил коротко: "Да".