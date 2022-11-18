Дуда заявил, что ситуации, подобные падению ракеты в Польше, могут повториться

Дуда: Делаем все возможное, чтобы такого не произошло Фото: president.gov.ua

"К сожалению, в определенном смысле мы должны быть готовы к тому, что ситуации, связанные с разными несчастными случаями в результате войны, могут повториться. Я надеюсь, что такого не будет, и мы делаем все возможное, чтобы такого не произошло", – сказал он.

По словам президента Польши, от ситуаций, подобных произошедшему в Переводове 15 ноября, "сложно защититься".

Дуда озвучил мнение экспертов, согласно которому "ни одна система ПВО не успела бы перехватить эту ракету над территорией Польши в момент, когда она летела к месту падения".

На месте падения ракеты работают эксперты, в том числе представители Украины.