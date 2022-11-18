Дуда заявил, что ситуации, подобные падению ракеты в Польше, могут повториться

"К сожалению, в определенном смысле мы должны быть готовы к тому, что ситуации, связанные с разными несчастными случаями в результате войны, могут повториться. Я надеюсь, что такого не будет, и мы делаем все возможное, чтобы такого не произошло", – сказал он.
По словам президента Польши, от ситуаций, подобных произошедшему в Переводове 15 ноября, "сложно защититься".
Дуда озвучил мнение экспертов, согласно которому "ни одна система ПВО не успела бы перехватить эту ракету над территорией Польши в момент, когда она летела к месту падения".
На месте падения ракеты работают эксперты, в том числе представители Украины.
Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упало две ракеты.
Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упали сбившиеся с курса российские ракеты или обломки ракет, выпущенных украинской ПВО.
Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, участники рассмотрели в том числе этот взрыв в Польше. Украина выступает за детальное изучение случившегося и просит о доступе к месту взрыва, сообщил по итогам заседания секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.