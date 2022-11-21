Россия использует ракеты С-300 как оружие терроризма – Воздушные силы ВСУ

Россия продолжает использовать ЗРК С-300 для стрельбы по украинским городам, заявили в ВС ВСУ Фото: depositphotos.com

“Украина подвергается ракетному террору со стороны России. Противником применяются ракеты С-300 по прифронтовым городам, разрушающие частную инфраструктуру", – сказал Игнат.

Он пояснил, что С-300 – это оружие, в результате применения которого тяжелые последствия наступают в первую очередь для гражданского населения.

"Противник использует зенитные ракеты С-300 с дальних расстояний, точность этих ракет – 30–40 километров, это очень большая погрешность при попадании. Тысячи впечатляющих элементов этой зенитной ракеты в мирном городе чреваты тяжелыми последствиями. От ударной волны небольшие дома, такие как "хрущевки", могут быть разрушены, тысячи обломков летят в мирных жителей. Это не иначе как оружие терроризма, с которым нам тоже нужно бороться”, – отметил Игнат.

Спикер ВС ВСУ добавил, что ракеты С-300 пока не нужны российским военным для защиты воздушного пространства.

"Они [россияне] используют их в качестве баллистических ракет – то есть они летят по баллистической траектории с направления до 150 километров. Они производители этих ракет, у них их много. Они могут позволить себе таким образом их утилизировать, потому что имеют большой спектр [средств] противовоздушной обороны, поэтому С-300 им не очень нужны", – рассказал Игнат.

Спикер заметил также, что оккупанты решили перебросить комплексы С-300 и на временно оккупированную территорию Донбасса, чтобы наносить удары не только по инфраструктуре прифронтовых городов, но и по позициям наших войск.

"Мы не сидим и не наблюдаем за этим – Вооруженные силы делают все, чтобы уничтожать их максимально эффективно”, – подчеркнул Игнат.

Российские войска регулярно используют зенитные ракетные комплексы С-300 для обстрелов гражданской и критической инфраструктуры Запорожья и Запорожской области. Кроме того, регулярным обстрелам со стороны российских оккупантов с использованием зенитных ракет С-300 подвергаются Харьковская (по ней ракеты запускаются из Белгорода) и Николаевская области.