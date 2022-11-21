Ночью РФ обстреляла Запорожскую область ракетами С-300 – ОВА

По его словам, оккупанты использовали зенитно-ракетные системы С-300. Взрывами разрушены и повреждены жилые дома.
"К счастью, из людей никто не пострадал", – написал Старух.
Ночью мэр оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров в Telegram сообщил, что в городе были слышны три мощных взрыва.
"Громко в Мелитопольском районе. Известно о трех мощных взрывах к северу от Мелитополя – в районе временно оккупированного поселка Веселое, вблизи железнодорожной станции", – написал Федоров.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.