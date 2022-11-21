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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью РФ обстреляла Запорожскую область ракетами С-300 – ОВА

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По данным ОВА, люди не пострадали
По данным ОВА, люди не пострадали
Фото: Олександр Старух / Telegram

В ночь с 20-го на 21 ноября российская армия атаковала два села в Запорожском районе. Об этом глава областной военной администрации Александр Старух 21 ноября сообщил в Telegram.

По его словам, оккупанты использовали зенитно-ракетные системы С-300. Взрывами разрушены и повреждены жилые дома.

"К счастью, из людей никто не пострадал", – написал Старух. 

Ночью мэр оккупированного Мелитополя Запорожской области  Иван Федоров  в Telegram сообщил, что в городе были слышны три мощных взрыва

"Громко в Мелитопольском районе. Известно о трех мощных взрывах к северу от Мелитополя – в районе временно оккупированного поселка Веселое, вблизи железнодорожной станции", – написал Федоров.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.

Теги: Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, С-300, Александр Старух
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