Ночью РФ обстреляла Запорожскую область ракетами С-300 – ОВА

По данным ОВА, люди не пострадали Фото: Олександр Старух / Telegram

По его словам, оккупанты использовали зенитно-ракетные системы С-300. Взрывами разрушены и повреждены жилые дома.

"К счастью, из людей никто не пострадал", – написал Старух.

Ночью мэр оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров в Telegram сообщил, что в городе были слышны три мощных взрыва.

"Громко в Мелитопольском районе. Известно о трех мощных взрывах к северу от Мелитополя – в районе временно оккупированного поселка Веселое, вблизи железнодорожной станции", – написал Федоров.