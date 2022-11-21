К северу от Мелитополя раздались мощные взрывы – мэр

Об этом вечером 20 ноября в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Громко в Мелитопольском районе. Известно о трех мощных взрывах к северу от Мелитополя – в районе временно оккупированного поселка Веселое, вблизи железнодорожной станции", – написал Федоров.
Ранее, 15 ноября, украинские военные уничтожили в Мелитополе штаб подразделения российских оккупационных войск.
Наступление ВСУ на Мелитополь может создать громадный суперкотел Крым – Херсон, считает живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.