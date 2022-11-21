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ВОЙНА В УКРАИНЕ

К северу от Мелитополя раздались мощные взрывы – мэр

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В Мелитопольском районе вечером громко, отметил Федоров
В Мелитопольском районе вечером громко, отметил Федоров 
Фото: ria-m.tv (иллюстративное)

Вблизи временно оккупированного Мелитополя Запорожской области были слышны три мощных взрыва.

Об этом вечером 20 ноября в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Громко в Мелитопольском районе. Известно о трех мощных взрывах к северу от Мелитополя – в районе временно оккупированного поселка Веселое, вблизи железнодорожной станции", – написал Федоров.

Ранее, 15 ноября, украинские военные уничтожили в Мелитополе штаб подразделения российских оккупационных войск.

Наступление ВСУ на Мелитополь может создать громадный суперкотел Крым – Херсон, считает живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, взрывы, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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