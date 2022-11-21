К северу от Мелитополя раздались мощные взрывы – мэр

Об этом вечером 20 ноября в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Громко в Мелитопольском районе. Известно о трех мощных взрывах к северу от Мелитополя – в районе временно оккупированного поселка Веселое, вблизи железнодорожной станции", – написал Федоров.

Ранее, 15 ноября, украинские военные уничтожили в Мелитополе штаб подразделения российских оккупационных войск.

Наступление ВСУ на Мелитополь может создать громадный суперкотел Крым – Херсон, считает живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.