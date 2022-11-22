В Воздушных силах Украины рассказали, сколько ракет сбили вблизи польской границы во время массированной российской атаки 15 ноября

Падение ракеты в Польше стало следствием большого противовоздушного сражения, во время которого Украина защищалась, подчеркнул Игнат Фото: EPA

“То, что произошло, – последствия российской агрессии, это не отрицает никто в мире. Украина заинтересована в объективном расследовании", – подчеркнул спикер ВС ВСУ.

Он напомнил, что ВСУ отбивали массированную ракетную атаку оккупантов,

"Украина себя защищает: из 100 российских ракет 15 были сбиты в воздушном командовании "Запад" (речь идет о зоне ответственности ВК "Запад". – "ГОРДОН"), против них применялось около 30 зенитных ракет. Это большое противовоздушное сражение [произошло] очень близко к границам с территорией Польской Республики. Последствия этого боя [в том числе взрыв в Польше] – это все последствия российской атаки”, – заявил Игнат.

Спикер ВС ВСУ уточнил, что по одной российской крылатой ракете украинские силы ПВО, как правило, выпускают две зенитных ракеты, так как на вооружении ВСУ, не считая нескольких недавно поставленных западных комплексов, стоят советские ЗРК 70-х годов.