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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах Украины рассказали, сколько ракет сбили вблизи польской границы во время массированной российской атаки 15 ноября

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Падение ракеты в Польше стало следствием большого противовоздушного сражения, во время которого Украина защищалась, подчеркнул Игнат
Падение ракеты в Польше стало следствием большого противовоздушного сражения, во время которого Украина защищалась, подчеркнул Игнат
Фото: EPA

Взрыв ракеты 15 ноября в польском селе Переводов неподалеку от границы с Украиной является следствием массированной ракетной атаки российских оккупантов на Украину. Об этом спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат заявил во время брифинга 21 ноября, который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

“То, что произошло, – последствия российской агрессии, это не отрицает никто в мире. Украина заинтересована в объективном расследовании", – подчеркнул спикер ВС ВСУ.

Он напомнил, что ВСУ отбивали массированную ракетную атаку оккупантов,

"Украина себя защищает: из 100 российских ракет 15 были сбиты в воздушном командовании "Запад" (речь идет о зоне ответственности ВК "Запад". – "ГОРДОН"), против них применялось около 30 зенитных ракет. Это большое противовоздушное сражение [произошло] очень близко к границам с территорией Польской Республики. Последствия этого боя [в том числе взрыв в Польше] – это все последствия российской атаки”, – заявил Игнат.

Спикер ВС ВСУ уточнил, что по одной российской крылатой ракете украинские силы ПВО, как правило, выпускают две зенитных ракеты, так как на вооружении ВСУ, не считая нескольких недавно поставленных западных комплексов, стоят советские ЗРК 70-х годов.

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. На территории села упала ракета.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упала сбившаяся с курса российская ракета или обломки ракеты, выпущенной украинской ПВО.

Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, участники рассмотрели в том числе этот взрыв в Польше. Украина выступает за детальное изучение случившегося и просит о доступе к месту взрыва, сообщил по итогам заседания секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Польские службы, по данным СМИ, 20 ноября завершили обследование места взрыва ракеты в селе Переводов. Следователи, которые изучают данные о падении ракеты в Переводове, до сих пор точно не знают, откуда она прилетела, заявил 20 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что подобные ситуации могут повториться.

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