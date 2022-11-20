В Польше точно не знают, откуда прилетела ракета – Моравецкий

У Моравецкого спросили, признают ли украинские эксперты, что это украинская ракета. Премьер отметил: расследователи пока не знают, чья ракета взорвалась на польской территории. Он добавил, следствие еще ведется. К расследованию присоединились и следователи из Украины, и из НАТО.
Моравецкий сообщил, что у следствия есть доказательства из камер наблюдения пограничников, но они не показывают достоверно, откуда была выпущена ракета. Польский премьер добавил, нужно продолжать собирать доказательства.
Он заверил, что Польша пытается "сохранить полную прозрачность расследования". Особенно они хотят, чтобы Украина была уверенна, что у расследования есть все доказательства, заверил польский премьер.
Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. На территории села упала ракета.
Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упала сбившаяся с курса российская ракета или обломки ракеты, выпущенной украинской ПВО.
Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, участники рассмотрели в том числе этот взрыв в Польше. Украина выступает за детальное изучение случившегося и просит о доступе к месту взрыва, сообщил по итогам заседания секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.