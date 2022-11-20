В Польше точно не знают, откуда прилетела ракета – Моравецкий

У Моравецкого спросили, признают ли украинские эксперты, что это украинская ракета. Премьер отметил: расследователи пока не знают, чья ракета взорвалась на польской территории. Он добавил, следствие еще ведется. К расследованию присоединились и следователи из Украины, и из НАТО.

Моравецкий сообщил, что у следствия есть доказательства из камер наблюдения пограничников, но они не показывают достоверно, откуда была выпущена ракета. Польский премьер добавил, нужно продолжать собирать доказательства.

Он заверил, что Польша пытается "сохранить полную прозрачность расследования". Особенно они хотят, чтобы Украина была уверенна, что у расследования есть все доказательства, заверил польский премьер.