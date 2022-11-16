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Украина и Польша начали переговоры о совместном контроле на границе – Мининфраструктуры

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Совместный контроль на украино-польской границе должен упростить и ускорить ее пересечение, надеются в Мининфраструктуры
Совместный контроль на украино-польской границе должен упростить и ускорить ее пересечение, надеются в Мининфраструктуры
Фото: dpsu.gov.ua

В польской Варшаве начался первый раунд переговоров по внедрению совместного таможенного и пограничного контроля. Делегации Украины и Республики Польша обсуждают проект межправительственного Соглашения о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров в общих пунктах пропуска. Об этом сообщила 16 ноября в Facebook пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Предложение о введении совместного контроля на украинско-польской границе было высказано президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Киеве с президентом Польши Анджеем Дудой", – напомнили в Мининфраструктуры.

Начавшийся 16 ноября первый раунд переговоров продлится два дня и должен завершится наработкой базовой редакции документа.

Соглашение, как ожидается, должно определить правила работы совместных пунктов пропуска, обмена информацией между контролирующими службами, принципы противодействия нелегальной миграции, проведение совместных патрулей.

Также проект предусматривает возможность контрольными службами двух стран делегировать друг другу выполнение своих служебных полномочий и функций.

В Мининфраструктуры рассчитывают, что совместный контроль на границе должен упростить и ускорить ее пересечение для международных перевозчиков и частных лиц.

"После подписания соглашения Украина станет страной, которая не входит в состав Евросоюза, но имеет подобные пункты пропуска со страной-членом ЕС", – говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры указали, что общий товарооборот между Украиной и Польшей за 10 месяцев 2022 года составил более $10,3 млрд долларов, а за весь прошлый год – почти $10,2 млрд.

Отмечается, что рост объемов товарооборота со странами ЕС наблюдается с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Содействовала оживлению торговых связей с ЕС и либерализация условий международных перевозок, добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0ZEj9e9H35sSjpMB7i7CPocxgP61mbT2RZpY9hHNVbtv8FgxMTQxvH7dBZ5qEDZKzl

Контекст:

В начале сентябре в Мининфраструктуры сообщили о кризисе на украинско-польской границеочередь грузовиков с украинской стороны достигла длины в 45 км (в то время как с польской стороны 5 км максимум).

Международный пункт пропуска "Ягодин" 6 сентября оказался заблокирован из-за акции протеста польских дальнобойщиков. К 8 сентября в очереди на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" находилось 2437 машин, длина очереди достигала 58 км.

С 9 сентября для дальнобойщиков открыли дополнительный пункт пропуска "Устилуг – Зосин" для выезда пустых грузовиков. В Мининфраструктуры Украины эту меру назвали первым шагом к разрешению логистического кризиса на польско-украинской границе.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября заявил, что договорился с польской стороной о решении вопроса очередей на украинско-польской границе.

Теги: транспорт, Украина, Польша, Мустафа Найем, граница, таможня, Варшава, товарооборот, Владимир Зеленский, Евросоюз, Мининфраструктуры, дальнобойщики, дороги, очереди, инфраструктура, грузовик, встреча, соглашение, границы, ЕС
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