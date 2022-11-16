Украина и Польша начали переговоры о совместном контроле на границе – Мининфраструктуры

Совместный контроль на украино-польской границе должен упростить и ускорить ее пересечение, надеются в Мининфраструктуры Фото: dpsu.gov.ua

"Предложение о введении совместного контроля на украинско-польской границе было высказано президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Киеве с президентом Польши Анджеем Дудой", – напомнили в Мининфраструктуры.

Начавшийся 16 ноября первый раунд переговоров продлится два дня и должен завершится наработкой базовой редакции документа.

Соглашение, как ожидается, должно определить правила работы совместных пунктов пропуска, обмена информацией между контролирующими службами, принципы противодействия нелегальной миграции, проведение совместных патрулей.

Также проект предусматривает возможность контрольными службами двух стран делегировать друг другу выполнение своих служебных полномочий и функций.

В Мининфраструктуры рассчитывают, что совместный контроль на границе должен упростить и ускорить ее пересечение для международных перевозчиков и частных лиц.

"После подписания соглашения Украина станет страной, которая не входит в состав Евросоюза, но имеет подобные пункты пропуска со страной-членом ЕС", – говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры указали, что общий товарооборот между Украиной и Польшей за 10 месяцев 2022 года составил более $10,3 млрд долларов, а за весь прошлый год – почти $10,2 млрд.

Отмечается, что рост объемов товарооборота со странами ЕС наблюдается с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Содействовала оживлению торговых связей с ЕС и либерализация условий международных перевозок, добавили в ведомстве.