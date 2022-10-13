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В Украине откроют три новых пограничных пункта пропуска, один заработает уже с октября – Найем

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По словам Найема, пункт "Красноильск Викову-де-Сус" запустят поэтапно уже с этого месяца
По словам Найема, пункт "Красноильск – Викову-де-Сус" запустят поэтапно уже с этого месяца
Фото: EPA

До конца 2022 года планируется открытие трех пунктов пропуска через границу на западе Украины, один из которых заработает уже в этом месяце. Об этом 13 октября заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем рассказал "Укринформу".

По словам Найема, пункт "Красноильск – Викову-де-Сус" запустят поэтапно с этого месяца – сначала будет разрешен проезд для автомобилей весом до 3,5 тонн, позже – для пустых грузовиков. Далее пункт будет работать уже на полную мощность.

"Также до конца года планируем открыть для транспорта "Дяковцы – Раковец" и "Нижанковичи – Мальховичи". Пункт "Нижанковичи" сначала будет функционировать только для проезда пустых транспортных средств. Он возводится с нуля. Он временный и нужен, чтобы ускорить транспортный поток вдоль всей западной границы. Также надеюсь, что в первом квартале следующего года будет запущен в работу пункт пропуска "Ужгород –Вышное Немецкое", – рассказал он.

Найем также отметил, что сейчас идет работа по дооборудованию и переоборудованию существующих пунктов пропуска, поскольку открытие новых можно будет реализовать только через год-два из-за ряда юридических и инфраструктурных вопросов.

За счет этого, по словам Найема, можно увеличить пропускную способность на 25–30%.

Теги: транспорт, Украина, автомобили, Мустафа Найем, граница, инфраструктура, грузовик, запуск
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