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Польские службы завершили обследование места взрыва ракеты в селе Переводов – СМИ

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После взрыва в районе зерносушилки осталась большая воронка
После взрыва в районе зерносушилки осталась большая воронка
Фото: EPA

Польские службы завершили обследование места взрыва ракеты в селе Переводов Хрубешувского повета Люблинского воеводства на территории зерноперерабатывающего предприятия, в результате которого погибли двое мужчин – тракторист и завскладом зерновых.

Об этом 20 ноября сообщило PAP.

По данным агентства, утром на въезде в село уже не было полиции, которая охраняла территорию возле зерносушилки. Также покинули территорию предприятия представители каких-либо служб, следователей или экспертов, которые там работали.

18 ноября на месте взрыва работали также украинские специалисты, через несколько часов они покинули Переводов, отметило PAP.

После взрыва в районе зерносушилки осталась большая воронка глубиной около пяти метров, подчеркнуло агентство.

Следователи, которые изучают данные о падении ракеты в Переводове, до сих пор точно не знают, откуда она прилетела, заявил 20 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он заверил, что Польша пытается "сохранить полную прозрачность расследования". Особенно в Варшаве хотят, чтобы Украина была уверенна, что у расследования есть все доказательства, заверил польский премьер.

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. На территории села упала ракета.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упала сбившаяся с курса российская ракета или обломки ракеты, выпущенной украинской ПВО.

Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, участники рассмотрели в том числе этот взрыв в Польше. Украина выступает за детальное изучение случившегося и просит о доступе к месту взрыва, сообщил по итогам заседания секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что подобные ситуации могут повториться.

Теги: Россия, СМИ, Украина, Польша, взрыв, полиция, граница, расследование, обстрелы, война России против Украины, ракета, следователь, охрана, мужчины, село, зерно
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