Польские службы завершили обследование места взрыва ракеты в селе Переводов – СМИ

Об этом 20 ноября сообщило PAP.

По данным агентства, утром на въезде в село уже не было полиции, которая охраняла территорию возле зерносушилки. Также покинули территорию предприятия представители каких-либо служб, следователей или экспертов, которые там работали.

18 ноября на месте взрыва работали также украинские специалисты, через несколько часов они покинули Переводов, отметило PAP.

После взрыва в районе зерносушилки осталась большая воронка глубиной около пяти метров, подчеркнуло агентство.

Следователи, которые изучают данные о падении ракеты в Переводове, до сих пор точно не знают, откуда она прилетела, заявил 20 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он заверил, что Польша пытается "сохранить полную прозрачность расследования". Особенно в Варшаве хотят, чтобы Украина была уверенна, что у расследования есть все доказательства, заверил польский премьер.