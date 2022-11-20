"Путин не остановится". Моравецкий заявил, что война придет в Польшу, если не поддерживать Киев

Моравецкий отметил, что Польша "как прифронтовое государство" – член НАТО должна быть готова к таким событиям, как падение ракеты в Переводове 15 ноября.

"И мы готовы к таким событиям", – подчеркнул премьер.

Он сказал, что обстоятельства и причины инцидента в Переводове на 100% еще не известны. "Но мы точно знаем первопричину, и это российская агрессия против Украины", – подчеркнул Моравецкий.

Премьер Польши добавил, что "сегодня есть только один способ втянуть Польшу в войну – повернуться спиной к Украине". По его мнению, если Украина окажется без поддержки, то рано или поздно попадет в зависимость от России.

"Если Украина попадет в такую зависимость, то нам не придется делать абсолютно ничего, чтобы начать войну, война сама придет к нам. [Президент РФ Владимир] Путин не остановится, Кремль пойдет дальше. Пассивность будет для нас самоубийством", – подчеркнул он.