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"Путин не остановится". Моравецкий заявил, что война придет в Польшу, если не поддерживать Киев

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Моравецкий: Пассивность будет для нас самоубийством
Моравецкий: Пассивность будет для нас самоубийством
Фото: gov.pl

Польша должна продолжать поддерживать Украину, в противном случае страна попадет в зависимость от РФ – и тогда российская агрессия распространится на Польшу. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в своем подкасте, вышедшем 18 ноября.

Моравецкий отметил, что Польша "как прифронтовое государство" – член НАТО должна быть готова к таким событиям, как падение ракеты в Переводове 15 ноября. 

"И мы готовы к таким событиям", – подчеркнул премьер. 

Он сказал, что обстоятельства и причины инцидента в Переводове на 100% еще не известны. "Но мы точно знаем первопричину, и это российская агрессия против Украины", – подчеркнул Моравецкий. 

Премьер Польши добавил, что "сегодня есть только один способ втянуть Польшу в войну – повернуться спиной к Украине". По его мнению, если Украина окажется без поддержки, то рано или поздно попадет в зависимость от России. 

"Если Украина попадет в такую зависимость, то нам не придется делать абсолютно ничего, чтобы начать войну, война сама придет к нам. [Президент РФ Владимир] Путин не остановится, Кремль пойдет дальше. Пассивность будет для нас самоубийством", – подчеркнул он. 

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша приняла миллионы украинцев и, как говорил президент Украины Владимир Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь, передает терминалы спутниковой связи Starlink

Зеленский отмечал, что в истории отношений Украины и Польши сложились особые отношения и на фоне объединения стран "исторические вопросы кажутся мелкими".  3 мая президент Польши Анджей Дуда сказал, что хотя история между странами и была "непростой", сейчас "на общем столе украинцев и поляков" вместо оружия "положили хлеб". Он заявил, что в истории отношений начинается новый этап, а также выразил надежду, что Украина и Польша будут братскими странами на десятилетия и века и между ними "не будет больше границ"

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. На территории села упала ракета.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упала сбившаяся с курса российская ракета или обломки ракеты, выпущенной украинской ПВО.

Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.

Зеленский уверен, что ракета, которая упала на территории Польши, не украинская. Он настаивал, что Украина должна быть допущена на место инцидента и к расследованию. 18 ноября украинские специалисты, которые присоединяются к расследованию инцидента, прибыли в Переводов и начали работу.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, Польша, российская агрессия, война России против Украины, ракета, Матеуш Моравецкий
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