Украина получила 1,5 тыс. терминалов Starlink от Польши

"Это особенно важно сейчас, ведь из-за российских обстрелов есть проблемы с электроэнергией. Когда свет исчезает – в некоторых регионах не работают мобильные операторы и интернет-провайдеры. Поэтому снабдим страну публичными точками Wi-Fi, где люди смогут быть на связи", – написал Федоров.

Он сообщил, что часть терминалов будет передана гражданским администрациям на деоккупированные территории. Еще часть уйдет в "Укрзалізницю", чтобы пассажиры и работники имели стабильную мобильную связь и интернет.

Федоров напомнил, что с начала полномасштабного вторжения при содействии Минцифры от доноров и партнеров Украина получила более 20 тыс. терминалов Starlink, из них 5 тыс. – при поддержке правительства Польши.

Министр выразил благодарность польскому правительству за постоянную поддержку.