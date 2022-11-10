Украина получила 1,5 тыс. терминалов Starlink от Польши

"Это особенно важно сейчас, ведь из-за российских обстрелов есть проблемы с электроэнергией. Когда свет исчезает – в некоторых регионах не работают мобильные операторы и интернет-провайдеры. Поэтому снабдим страну публичными точками Wi-Fi, где люди смогут быть на связи", – написал Федоров.
Он сообщил, что часть терминалов будет передана гражданским администрациям на деоккупированные территории. Еще часть уйдет в "Укрзалізницю", чтобы пассажиры и работники имели стабильную мобильную связь и интернет.
Федоров напомнил, что с начала полномасштабного вторжения при содействии Минцифры от доноров и партнеров Украина получила более 20 тыс. терминалов Starlink, из них 5 тыс. – при поддержке правительства Польши.
Министр выразил благодарность польскому правительству за постоянную поддержку.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов.
В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
14 октября стало известно, что компания SpaceX еще в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил. Позже он решил продолжить финансирование своего интернета в Украине.