ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине были отключены используемые военными 1300 терминалов спутникового интернета Starlink – CNN

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По некоторым данным, в Украине 25 тыс. терминалов Starlink
По некоторым данным, в Украине 25 тыс. терминалов Starlink
Фото: FEDOROV / Telegrаm

С 24 сентября начали отключаться используемые украинскими военными антенны для спутникового интернета Starlink, который обеспечивает компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила 4 ноября телекомпания CNN.

Один из собеседников журналистов отметил, что отключение "из-за отсутствия финансирования" коснулось 1300 терминалов, приобретенных Украиной у компании из Великобритании для использования Вооруженными силами Украины.

Сложившуюся в связи с этим ситуацию источник CNN оценил как "огромную проблему" для ВСУ.

Телекомпания отмечает, что за работу каждого из терминалов SpaceX взимала с украинских военных $2500 в месяц. К сентябрю стоимость доступа к интернету увеличилась почти до $20 млн, и украинские военные "больше не могли позволить себе платить".

Неназванный британский чиновник объяснил CNN, что перед отключением блока терминалов Starlink Министерство обороны Украины просило Великобританию оплатить ежемесячный счет в $3,25 млн.

Собеседник телекомпании рассказал, что Великобритания поддерживает "ряд терминалов, которые имеют прямое тактическое значение для украинских военных" в противостоянии российской агрессии.

CNN передает сказанные в ноябре слова Маска, что в Украине находятся более 25 тыс. терминалов Starlink и только за 11 тыс. из них поступает оплата.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов.

В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

14 октября стало известно, что компания SpaceX еще в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил. Позже он решил продолжить финансирование своего интернета в Украине.

По данным Минцифры Украины на апрель, ежедневно у Starlink в Украине было около 150 тыс. активных пользователей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: интернет, Великобритания, военные, Министерство обороны Украины, спутник, SpaceX, ВСУ, военнослужащий, Илон Маск, финансирование, Starlink
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление (72279)
2
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео (52296)
3
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства (44758)
4
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой (36906)
5
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается (32558)
6
"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ (30457)
7
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было (30001)
8
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой (25312)
 
 
 
 