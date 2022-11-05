В Украине были отключены используемые военными 1300 терминалов спутникового интернета Starlink – CNN

Один из собеседников журналистов отметил, что отключение "из-за отсутствия финансирования" коснулось 1300 терминалов, приобретенных Украиной у компании из Великобритании для использования Вооруженными силами Украины.

Сложившуюся в связи с этим ситуацию источник CNN оценил как "огромную проблему" для ВСУ.

Телекомпания отмечает, что за работу каждого из терминалов SpaceX взимала с украинских военных $2500 в месяц. К сентябрю стоимость доступа к интернету увеличилась почти до $20 млн, и украинские военные "больше не могли позволить себе платить".

Неназванный британский чиновник объяснил CNN, что перед отключением блока терминалов Starlink Министерство обороны Украины просило Великобританию оплатить ежемесячный счет в $3,25 млн.

Собеседник телекомпании рассказал, что Великобритания поддерживает "ряд терминалов, которые имеют прямое тактическое значение для украинских военных" в противостоянии российской агрессии.

CNN передает сказанные в ноябре слова Маска, что в Украине находятся более 25 тыс. терминалов Starlink и только за 11 тыс. из них поступает оплата.