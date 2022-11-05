В Украине были отключены используемые военными 1300 терминалов спутникового интернета Starlink – CNN

Один из собеседников журналистов отметил, что отключение "из-за отсутствия финансирования" коснулось 1300 терминалов, приобретенных Украиной у компании из Великобритании для использования Вооруженными силами Украины.
Сложившуюся в связи с этим ситуацию источник CNN оценил как "огромную проблему" для ВСУ.
Телекомпания отмечает, что за работу каждого из терминалов SpaceX взимала с украинских военных $2500 в месяц. К сентябрю стоимость доступа к интернету увеличилась почти до $20 млн, и украинские военные "больше не могли позволить себе платить".
Неназванный британский чиновник объяснил CNN, что перед отключением блока терминалов Starlink Министерство обороны Украины просило Великобританию оплатить ежемесячный счет в $3,25 млн.
Собеседник телекомпании рассказал, что Великобритания поддерживает "ряд терминалов, которые имеют прямое тактическое значение для украинских военных" в противостоянии российской агрессии.
CNN передает сказанные в ноябре слова Маска, что в Украине находятся более 25 тыс. терминалов Starlink и только за 11 тыс. из них поступает оплата.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов.
В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
14 октября стало известно, что компания SpaceX еще в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил. Позже он решил продолжить финансирование своего интернета в Украине.
По данным Минцифры Украины на апрель, ежедневно у Starlink в Украине было около 150 тыс. активных пользователей.