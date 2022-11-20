Шустер: Стратегия Путина – максимальное разрушение инфраструктуры Украины – поражает сразу много целей

"Я думаю, что эта стратегия поражает сразу очень много целей. Ты бьешь по инфраструктуре, люди без света, без электричества, без теплой воды, без отопления. На что надеется Путин? Что люди выйдут и начнут требовать от президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он пошел на переговоры и чтобы было прекращение огня. Вот на что надеется Путин. Что украинцы, украинские люди не выдержат", – подчеркнул Шустер.

Он отметил, что при этом увеличится волна беженцев в страны Европы.

"Несомненно, люди будут бежать от холода, спасая детей и себя. Европа уже и так трещит – там высокие цифры по беженцам с Ближнего Востока и Африки. А еще будет волна из Украины. Я думаю, Польша к этому готовится. Литва, Латвия, Эстония тоже готовятся, но сколько же они могут? Франция еще может принять определенное количество беженцев... Но Европа будет трещать, у нее у самой будут проблемы с энергетикой. И на это тоже Путин надеется. Надеется, что будут досрочные выборы, будут падать правительства, приходить популисты, правые силы, которые являются его союзниками. Поэтому для него в эту зиму, я думаю, это самая выигрышная стратегия. На большее он и вся его эта структура, включая армию, не способны", – сказал Шустер.

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