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Шустер: Стратегия Путина – максимальное разрушение инфраструктуры Украины – поражает сразу много целей

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Шустер: Европа будет трещать
Шустер: Европа будет трещать
Фото: shuster.online / Instagram

Президент России Владимир Путин надеется, что украинцы не выдержат отсутствия света и тепла, и будет использовать удары по украинской энергетической инфраструктуре для подрыва единства в Европе. Такую точку зрения в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий Савик Шустер.

"Я думаю, что эта стратегия поражает сразу очень много целей. Ты бьешь по инфраструктуре, люди без света, без электричества, без теплой воды, без отопления. На что надеется Путин? Что люди выйдут и начнут требовать от президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он пошел на переговоры и чтобы было прекращение огня. Вот на что надеется Путин. Что украинцы, украинские люди не выдержат", – подчеркнул Шустер.

Он отметил, что при этом увеличится волна беженцев в страны Европы.

"Несомненно, люди будут бежать от холода, спасая детей и себя. Европа уже и так трещит – там высокие цифры по беженцам с Ближнего Востока и Африки. А еще будет волна из Украины. Я думаю, Польша к этому готовится. Литва, Латвия, Эстония тоже готовятся, но сколько же они могут? Франция еще может принять определенное количество беженцев... Но Европа будет трещать, у нее у самой будут проблемы с энергетикой. И на это тоже Путин надеется. Надеется, что будут досрочные выборы, будут падать правительства, приходить популисты, правые силы, которые являются его союзниками. Поэтому для него в эту зиму, я думаю, это самая выигрышная стратегия. На большее он и вся его эта структура, включая армию, не способны", – сказал Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
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