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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Отступление с правого берега Днепра заставило авиацию оккупантов изменить тактику – Воздушные силы Украины

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У российских вертолетов увеличилось подлетное время для выполнения боевых задач после отступления оккупантов из Херсона, отметил Игнат
У российских вертолетов увеличилось подлетное время для выполнения боевых задач после отступления оккупантов из Херсона, отметил Игнат
Фото: wikipedia.org

Освобождение правобережной части Днепра в Херсонской области повлияло на тактику применения российской авиации. Об этом спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат сообщил во время брифинга 21 ноября, который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

Российские войска были вынуждены перебросить самолеты и вертолеты вглубь временно оккупированных территорий после наступления ВСУ в Херсонской области, поскольку был деоккупирован аэродром в Чернобаевке, где размещались армейская авиация и вертолеты противника, заявил Игнат.

"Эти вертолеты нужно куда-то переместить. Есть Джанкой, есть еще четыре аэродрома в Крыму, которые использует враг... Противник будет немного больше времени тратить на подлет. Также [оккупанты покинули] аэродром Чаплинка", – отметил он.

В то же время спикер ВС ВСУ отметил, что для самолетов врага это расстояние особого значения не имеет – только для вертолетов. Если говорить об истребителях, то подлетный час мало изменится, констатировал Игнат. Он напомнил, что для боевых вылетов оккупанты используют около 40 аэродромов на территории РФ, Беларуси и временно оккупированного Крыма.

"Минус два аэродрома [у оккупантов] – это для нас только позитив", – подытожил Игнат.

Спикер отметил, что большую часть авиатехники оккупанты успели перебросить на левый берег Днепра, но в соцсетях появлялись кадры, подтверждающие наличие "перетрофеенных" вертолетов, которые ранее принадлежали ВСУ, были захвачены россиянами в феврале-марте, но после деоккупации вернулись "хозяевам". Теперь, как ожидают в ВС ВСУ, их восстановят и вернут в строй.

По данным проекта "Схемы", исследовавшего спутниковые снимки Planet Labs, к 12 ноября российская армия вывела вертолеты с аэродрома на территории временного оккупированного поселка Чаплинка Херсонской области после отступления из Херсона.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Херсон, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Чаплинка, Воздушные силы Украины, российские оккупанты, Чернобаевка, деоккупация, Юрий Игнат
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