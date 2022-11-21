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Россия не сможет быстро развернуть собственное производство иранских дронов – Игнат

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Для развертывания производства иранских дронов в РФ нужны месяцы
Для развертывания производства иранских дронов в РФ нужны месяцы
Фото: depositphotos.com

Иран хочет избежать санкционного давления, передав в РФ чертежи к своим дронам, однако она не сможет быстро развернуть собственное производство. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат 20 ноября, его цитирует "Укринформ".

19 ноября издание The Washington Post сообщило, что Россия провела секретные переговоры с Ираном, в ходе которых договорилась о производстве в России иранских дронов-камикадзе, которые она использует в войне против Украины.

По словам Игната, для развертывания такого производства нужны месяцы.

"Однозначно, что это не будет быстро. Потому что развернуть можно на каких-то мощностях, просто завезти там, где уже есть оборудование, но все равно это требует времени. И, как мы знаем, в России этот процесс может быть несколько затянут, может кто-нибудь захочет на этом дополнительно еще и заработать", – предположил представитель Воздушных сил.

Он напомнил, что Россия и сама производит беспилотники, как ударные, так и разведывательные. По мнению Игната, Иран хочет избежать санкционного давления, передав РФ чертежи к своим дронам.

"Война перешла в такую стадию, что дронов появляется все больше и они несут угрозу, от них нужно как защищаться, так и самим наращивать производство таких дронов, барражирующих боеприпасов, которые могут поражать противника в тылу", – добавил Игнат.

На вопрос, есть ли до сих пор вероятность передачи Ираном России ракет, спикер Воздушных сил предположил, что в силу определенных дипломатических факторов этот процесс мог замедлиться, но готовиться стоит ко всему.

"Возможно, включены какие-то дипломатические ресурсы, переговорные процессы, возможно, какие-то страны на это влияют. Будем надеяться, что террорист не получит этих ракет, это облегчит наступление. Можем только надеяться, но нужно готовиться к любым вызовам", – добавил он.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак. 3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят кроме ударных беспилотников баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.

Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.

Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Иран, война, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат, дрон-камикадзе
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