Россия не сможет быстро развернуть собственное производство иранских дронов – Игнат

19 ноября издание The Washington Post сообщило, что Россия провела секретные переговоры с Ираном, в ходе которых договорилась о производстве в России иранских дронов-камикадзе, которые она использует в войне против Украины.

По словам Игната, для развертывания такого производства нужны месяцы.

"Однозначно, что это не будет быстро. Потому что развернуть можно на каких-то мощностях, просто завезти там, где уже есть оборудование, но все равно это требует времени. И, как мы знаем, в России этот процесс может быть несколько затянут, может кто-нибудь захочет на этом дополнительно еще и заработать", – предположил представитель Воздушных сил.

Он напомнил, что Россия и сама производит беспилотники, как ударные, так и разведывательные. По мнению Игната, Иран хочет избежать санкционного давления, передав РФ чертежи к своим дронам.

"Война перешла в такую стадию, что дронов появляется все больше и они несут угрозу, от них нужно как защищаться, так и самим наращивать производство таких дронов, барражирующих боеприпасов, которые могут поражать противника в тылу", – добавил Игнат.

На вопрос, есть ли до сих пор вероятность передачи Ираном России ракет, спикер Воздушных сил предположил, что в силу определенных дипломатических факторов этот процесс мог замедлиться, но готовиться стоит ко всему.

"Возможно, включены какие-то дипломатические ресурсы, переговорные процессы, возможно, какие-то страны на это влияют. Будем надеяться, что террорист не получит этих ракет, это облегчит наступление. Можем только надеяться, но нужно готовиться к любым вызовам", – добавил он.