Москва и Тегеран договорились о производстве в России боевых иранских дронов – СМИ

Один из собеседников рассказал изданию, что речь идет о производства в России "сотен" беспилотников. Соглашение между Москвой и Тегераном якобы было подписано в начале ноября во время встречи делегаций двух стран в столице Ирана.

Производство Россия может начать через несколько месяцев.

The Washington Post пишет, что после появления собственной сборочной линии Россия могла бы "резко увеличить свои запасы относительно недорогих, но очень разрушительных систем вооружений" и иметь возможность применить их против Украины.

Представители властей Ирана могут полагать, что смогут избежать новых санкций, если беспилотники будут физически собираться в России, отметили журналисты.