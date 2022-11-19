Москва и Тегеран договорились о производстве в России боевых иранских дронов – СМИ

Один из собеседников рассказал изданию, что речь идет о производства в России "сотен" беспилотников. Соглашение между Москвой и Тегераном якобы было подписано в начале ноября во время встречи делегаций двух стран в столице Ирана.
Производство Россия может начать через несколько месяцев.
The Washington Post пишет, что после появления собственной сборочной линии Россия могла бы "резко увеличить свои запасы относительно недорогих, но очень разрушительных систем вооружений" и иметь возможность применить их против Украины.
Представители властей Ирана могут полагать, что смогут избежать новых санкций, если беспилотники будут физически собираться в России, отметили журналисты.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак. 3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.
Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.
Страны Запада, в частности Канада и США ввели санкции против иранского производителя дронов.