Иран заявил о создании гиперзвуковой баллистической ракеты, способной преодолеть любую противоракетную оборону

Иранский военачальник заявил, что разработанная ракета предназначена для поражения противоракетных систем противника и является "большим скачком в этой области". По словам Хаджизаде, иранская ракета имеет высокую скорость и может маневрировать как в атмосфере, так и за ее пределами.
Командующий воздушно-космическими силами КСИР заявил, что новая ракета способна преодолевать все системы противоракетной обороны и в ближайшие десятилетия "вряд ли будет найдена технология, способная бороться с ней".
В то же время агентство Reuters отмечает, что пока не было никакой информации об испытании Ираном гиперзвуковых ракет. Отмечается, что, хотя Ирану действительно удалось создать "крупную" военную промышленность в условиях международных санкций и эмбарго, эта страна, по мнению западных военных аналитиков, "иногда преувеличивает" свои оружейные возможности.
Гиперзвуковое оружие обладает скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука (около 300 м/с). Это принципиально новое поколение вооружения, которое лишает противника времени на реагирование и не поддается традиционным средствам противовоздушной обороны.
Ранее было известно, что разработкой гиперзвуковых ракет занимаются США, Россия, Китай, КНДР, Франция и Япония. Кроме того, Австралия подписала соглашения о совместных проектах в этой области с США. Соединенные Штаты также заявляли о планах создать систему спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет. США в октябре 2022-го провели очередные испытания компонентов гиперзвукового оружия.
1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию президент России Путин сообщил, что РФ разработала новое гиперзвуковое оружие "Кинжал", За время войны против Украины Россия использовала гиперзвуковое оружие от 10 до 12 раз, сообщал 10 мая высокопоставленный чиновник Пентагона.