Иран заявил о создании гиперзвуковой баллистической ракеты, способной преодолеть любую противоракетную оборону

В Иране считают, что их гиперзвуковая ракета преодолеет любую систему ПРО Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

Иранский военачальник заявил, что разработанная ракета предназначена для поражения противоракетных систем противника и является "большим скачком в этой области". По словам Хаджизаде, иранская ракета имеет высокую скорость и может маневрировать как в атмосфере, так и за ее пределами.

Командующий воздушно-космическими силами КСИР заявил, что новая ракета способна преодолевать все системы противоракетной обороны и в ближайшие десятилетия "вряд ли будет найдена технология, способная бороться с ней".

В то же время агентство Reuters отмечает, что пока не было никакой информации об испытании Ираном гиперзвуковых ракет. Отмечается, что, хотя Ирану действительно удалось создать "крупную" военную промышленность в условиях международных санкций и эмбарго, эта страна, по мнению западных военных аналитиков, "иногда преувеличивает" свои оружейные возможности.