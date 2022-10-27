США успешно опробовали компоненты гиперзвукового оружия

По данным агентства, научный центр Sandia National Laboratories провел испытания с летного комплекса NASA "Уоллопс" на острове в штате Вирджиния. Оценивались оборудование связи и навигации гиперзвукового оружия, а также передовые материалы, которые могут выдерживать высокую температуру в "реальных условиях гиперзвукового полета".

Reuters отмечает, что гиперзвуковое оружие обладает скоростью, более чем в пять раз превышающую скорость звука (около 300 м/с). Это принципиально новое поколение вооружения, которое лишает противника времени на реагирование и не поддается традиционным средствам противовоздушной обороны.

14 июля июля США сообщили об успешных испытаниях двух гиперзвуковых ракет у побережья Калифорнии производства Lockheed Martin, которые были запущены со стратегического бомбардировщика B-52H.

Одновременно с этим Агентство перспективных исследовательских проектов министерства обороны (DARPA) также сообщило об испытании своего гиперзвукового оружия наземного базирования Operational Fires. Испытания проводились на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, уточняет агентство.