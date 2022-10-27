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США успешно опробовали компоненты гиперзвукового оружия

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Сверхзвуковые ракеты не поддаются традиционным средствам противовоздушной обороны
Сверхзвуковые ракеты не поддаются традиционным средствам противовоздушной обороны
Фото: ЕРА

Военно-морские силы армии США провели успешный запуск ракеты и провели около 10 экспериментов с гиперзвуковым оружием. Об этом 26 октября сообщило Reuters.

По данным агентства, научный центр Sandia National Laboratories провел испытания с летного комплекса NASA "Уоллопс" на острове в штате Вирджиния. Оценивались оборудование связи и навигации гиперзвукового оружия, а также передовые материалы, которые могут выдерживать высокую температуру в "реальных условиях гиперзвукового полета".

Reuters отмечает, что гиперзвуковое оружие обладает скоростью, более чем в пять раз превышающую скорость звука (около 300 м/с). Это принципиально новое поколение вооружения, которое лишает противника времени на реагирование и не поддается традиционным средствам противовоздушной обороны.

14 июля июля США сообщили об успешных испытаниях двух гиперзвуковых ракет у побережья Калифорнии производства Lockheed Martin, которые были запущены со стратегического бомбардировщика B-52H.

Одновременно с этим Агентство перспективных исследовательских проектов министерства обороны (DARPA) также сообщило об испытании своего гиперзвукового оружия наземного базирования Operational Fires. Испытания проводились на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, уточняет агентство.

Контекст:

1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию президент России Путин сообщил, что РФ разработала новое гиперзвуковое оружие "Кинжал", а также начала серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводит испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов".

18 марта 2022 года, после начала полномасштабного вторжения в Украину, РФ заявила, что применила гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса "Кинжал" во время атаки на подземный военный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области. Позже высокопоставленные военные США подтвердили CNN эту информацию.

Всего за время войны против Украины Россия использовала гиперзвуковое оружие от 10 до 12 раз. Об этом 10 мая рассказал высокопоставленный чиновник Пентагона, расшифровка брифинга опубликована на сайте минобороны США.

Теги: США, вооружение, ракеты, Вирджиния, гиперзвуковое оружие
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