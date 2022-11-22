В Воздушных силах Украины рассказали, сколько зенитных ракет выпускают по одной крылатой ракете оккупантов

“Обычно по воздушной цели выпускаются две зенитные ракеты – для того, чтобы было больше шансов ее уничтожить", – сказал он.
Он напомнил, что крылатые ракеты, которые противник использует для атак украинской инфраструктуры, – это, в частности, новейшие Х-101, которые поставлены в армию оккупантов год-два назад.
"Летит российская ракета 2019 года выпуска – и по ней летит ракета 1970 года выпуска, то есть зенитная ракета С-300 или Бук-М-1. Поэтому, как правило, должны запускаться две ракеты”, – объяснил Игнат.
Спикер ВС ВСУ подчеркнул, что окончательное решение о том, сколько запускать зенитных ракет по вражеской цели, принимает руководство сил ПВО на местах в каждой конкретной ситуации.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
10 ноября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара.
15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.
Во время утренней ракетной атаки российских оккупантов 17 ноября украинским защитникам удалось сбить шесть крылатых ракет из 18 выпущенных оккупантами и шесть дронов-камикадзе, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.