ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах Украины рассказали, сколько зенитных ракет выпускают по одной крылатой ракете оккупантов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Как правило, по одной современной крылатой ракете оккупантов ВС ВСУ выпускают две зенитные ракеты еще советского образца, рассказал Игнат
Как правило, по одной современной крылатой ракете оккупантов ВС ВСУ выпускают две зенитные ракеты еще советского образца, рассказал Игнат
Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

По одной российской воздушной цели, как правило, выпускаются две зенитные ракеты украинских сил противовоздушной обороны. Об этом спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат сообщил во время брифинга 21 ноября, который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

“Обычно по воздушной цели выпускаются две зенитные ракеты – для того, чтобы было больше шансов ее уничтожить", – сказал он.

Он напомнил, что крылатые ракеты, которые противник использует для атак украинской инфраструктуры, – это, в частности, новейшие Х-101, которые поставлены в армию оккупантов год-два назад.

"Летит российская ракета 2019 года выпуска – и по ней летит ракета 1970 года выпуска, то есть зенитная ракета С-300 или Бук-М-1. Поэтому, как правило, должны запускаться две ракеты”, – объяснил Игнат.

Спикер ВС ВСУ подчеркнул, что окончательное решение о том, сколько запускать зенитных ракет по вражеской цели, принимает руководство сил ПВО на местах в каждой конкретной ситуации.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

10 ноября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара.

15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.

Во время утренней ракетной атаки российских оккупантов 17 ноября украинским защитникам удалось сбить шесть крылатых ракет из 18 выпущенных оккупантами и шесть дронов-камикадзе, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ПВО, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, С-300, ракета, Воздушные силы Украины, крылатая ракета, российские оккупанты, Юрий Игнат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
Фагот показал, как учится стрелять на полигоне. Фото, видео
Фагот показал, как учится стрелять на полигоне. Фото, видео
"Меня душат слезы. Я на него обижена". Ефросинина расплакалась, рассказывая о муже, который добровольцем пошел в ВСУ
"Меня душат слезы. Я на него обижена". Ефросинина расплакалась, рассказывая о муже, который добровольцем пошел в ВСУ
В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной
В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной
У ДиКаприо новая девушка-супермодель Mirror
У ДиКаприо новая девушка-супермодель – Mirror
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала
"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза
"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (592403)
2
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (181940)
3
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (73990)
4
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (70860)
5
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (41464)
6
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (38085)
7
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео (35355)
8
"Красота – сила страшная". Жена Тигипко снялась в прозрачном корсете (34884)
 
 
 
 