В Воздушных силах Украины рассказали, сколько зенитных ракет выпускают по одной крылатой ракете оккупантов

Как правило, по одной современной крылатой ракете оккупантов ВС ВСУ выпускают две зенитные ракеты еще советского образца, рассказал Игнат Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

“Обычно по воздушной цели выпускаются две зенитные ракеты – для того, чтобы было больше шансов ее уничтожить", – сказал он.

Он напомнил, что крылатые ракеты, которые противник использует для атак украинской инфраструктуры, – это, в частности, новейшие Х-101, которые поставлены в армию оккупантов год-два назад.

"Летит российская ракета 2019 года выпуска – и по ней летит ракета 1970 года выпуска, то есть зенитная ракета С-300 или Бук-М-1. Поэтому, как правило, должны запускаться две ракеты”, – объяснил Игнат.

Спикер ВС ВСУ подчеркнул, что окончательное решение о том, сколько запускать зенитных ракет по вражеской цели, принимает руководство сил ПВО на местах в каждой конкретной ситуации.