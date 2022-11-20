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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия применила более 4,7 тыс. ракет против Украины – Зеленский

С начала октября Россия атакует объекты инфраструктуры по всей Украине
С начала октября Россия атакует объекты инфраструктуры по всей Украине
Фото: Минобороны России﻿ / Facebook

Российские оккупационные войска с начала полномасштабного вторжения 24 февраля выпустили по территории Украины более 4,7 тыс. ракет.

Об этом 20 ноября в обращение (в формате видеосвязи) к участникам Международной организации Франкофония сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись речи Зеленского опубликована на его странице в Facebook.

"Сегодня 270-й день полномасштабной войны. Более 4700 ракет применила Россия. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи человек погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны. Мы должны это остановить. Должны остановить российскую агрессию", – сказал президент.

По словам Зеленского, возвращение мира в Украине возможно, "когда каждый в мире понимает, что никто в мире не заслуживает ни одного дня террора".

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/2322383891260115/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В последнее время оккупанты обстреливают территорию Украины с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации с акватории Каспийского моря, а также с кораблей и подводных лодок Черноморского флота РФ.

С начала октября Россия атакует объекты инфраструктуры по всей Украине. По данным правительства, в результате ракетных ударов РФ из строя выведена почти половина украинской энергосистемы. Из-за этого в Украине начали вводить временные отключения света.

Самый массированный обстрел энергообъектов в Украине был 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, президент, обращение, российские оккупанты
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