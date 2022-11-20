Россия применила более 4,7 тыс. ракет против Украины – Зеленский

С начала октября Россия атакует объекты инфраструктуры по всей Украине Фото: Минобороны России﻿ / Facebook

Об этом 20 ноября в обращение (в формате видеосвязи) к участникам Международной организации Франкофония сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись речи Зеленского опубликована на его странице в Facebook.

"Сегодня 270-й день полномасштабной войны. Более 4700 ракет применила Россия. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи человек погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны. Мы должны это остановить. Должны остановить российскую агрессию", – сказал президент.

По словам Зеленского, возвращение мира в Украине возможно, "когда каждый в мире понимает, что никто в мире не заслуживает ни одного дня террора".

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