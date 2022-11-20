Россия применила более 4,7 тыс. ракет против Украины – Зеленский

Об этом 20 ноября в обращение (в формате видеосвязи) к участникам Международной организации Франкофония сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись речи Зеленского опубликована на его странице в Facebook.
"Сегодня 270-й день полномасштабной войны. Более 4700 ракет применила Россия. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи человек погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны. Мы должны это остановить. Должны остановить российскую агрессию", – сказал президент.
По словам Зеленского, возвращение мира в Украине возможно, "когда каждый в мире понимает, что никто в мире не заслуживает ни одного дня террора".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В последнее время оккупанты обстреливают территорию Украины с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации с акватории Каспийского моря, а также с кораблей и подводных лодок Черноморского флота РФ.
С начала октября Россия атакует объекты инфраструктуры по всей Украине. По данным правительства, в результате ракетных ударов РФ из строя выведена почти половина украинской энергосистемы. Из-за этого в Украине начали вводить временные отключения света.
Самый массированный обстрел энергообъектов в Украине был 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины.