Зеленский о переговорах с Россией: Наша формула мира – это формула мира для мира

Об этом 20 ноября в обращение (в формате видеосвязи) к участникам Международной организации Франкофонии заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись речи Зеленского опубликована на его странице в Facebook.
"Украинская формула мира очень четкая – и каждый ее пункт абсолютно проработан. Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны", – сказал президент.
По словам Зеленского, каждый из этих пунктов – это "конкретные решения, то, что нужно сделать для безопасности".
"Российская агрессия не просто прекратится – будет восстановлена стабильность и предсказуемость для всех в мире. Вот почему наша формула мира – это формула мира для мира. И я предлагаю всем лидерам, всем добросовестным странам выбрать тот элемент формулы мира, который вы можете помочь нам реализовать", – отметил глава Украинского государства.
Международная организация франкоязычных стран мира Франкофония объединяет более 50 государств, а также 27 государств – ее членов-наблюдателей.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Однако в Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую "формулу мира", Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.
16 ноября Зеленский сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры с Украиной. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".