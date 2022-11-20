Зеленский о переговорах с Россией: Наша формула мира – это формула мира для мира

Об этом 20 ноября в обращение (в формате видеосвязи) к участникам Международной организации Франкофонии заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись речи Зеленского опубликована на его странице в Facebook.

"Украинская формула мира очень четкая – и каждый ее пункт абсолютно проработан. Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны", – сказал президент.

По словам Зеленского, каждый из этих пунктов – это "конкретные решения, то, что нужно сделать для безопасности".

"Российская агрессия не просто прекратится – будет восстановлена стабильность и предсказуемость для всех в мире. Вот почему наша формула мира – это формула мира для мира. И я предлагаю всем лидерам, всем добросовестным странам выбрать тот элемент формулы мира, который вы можете помочь нам реализовать", – отметил глава Украинского государства.

Международная организация франкоязычных стран мира Франкофония объединяет более 50 государств, а также 27 государств – ее членов-наблюдателей.