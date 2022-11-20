В ОПУ заявили, что переговоры с Путиным "не имеют смысла", а попытки убедить Украину вести их – "странные"

Путин (на фото) по-прежнему считает, что он может "уничтожить Украину" – это его "навязчивая идея", отметил Подоляк Фото: EPA

По его словам, это будет означать, что страна, "которая восстанавливает контроль над своими территориями, должна капитулировать перед страной, которая проигрывает".

Подоляк отметил, что Россия не делала "никаких прямых предложений" Украине о мирных переговорах, предпочитая передавать их через посредников и даже поднимая возможность прекращения огня.

По мнению советника главы ОПУ, "Россия не хочет переговоров", она "проводит коммуникационную кампанию под названием "переговоры" – "просто будет тянуть время… подготовит мобилизованные силы, найдет дополнительное вооружение и укрепит позиции".

Несмотря на тяжелые военные поражения России, президент РФ Владимир Путин по-прежнему считает, что "он может уничтожить Украину – это его навязчивая идея", поэтому переговоры с ним "не имеют смысла", отметил Подоляк.

Украина после вывода российских войск из Киевской, Харьковской областей, освобождения Херсона, что стало "фундаментальным" поворотным моментом в войне, не может позволить себе паузы в контрнаступлении – "даже небольшая пауза лишь увеличивает потери", резюмировал советник главы ОПУ.