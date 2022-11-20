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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОПУ заявили, что переговоры с Путиным "не имеют смысла", а попытки убедить Украину вести их – "странные"

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Путин (на фото) по-прежнему считает, что он может "уничтожить Украину" это его "навязчивая идея", отметил Подоляк
Путин (на фото) по-прежнему считает, что он может "уничтожить Украину" – это его "навязчивая идея", отметил Подоляк
Фото: EPA

Предложения Украине, у которой "есть инициатива на поле боя", вести переговоры с Россией – "странные". Такое мнение в интервью AFP, опубликованном 19 ноября, высказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

По его словам, это будет означать, что страна, "которая восстанавливает контроль над своими территориями, должна капитулировать перед страной, которая проигрывает".

Подоляк отметил, что Россия не делала "никаких прямых предложений" Украине о мирных переговорах, предпочитая передавать их через посредников и даже поднимая возможность прекращения огня.

По мнению советника главы ОПУ, "Россия не хочет переговоров", она "проводит коммуникационную кампанию под названием "переговоры" – "просто будет тянуть время… подготовит мобилизованные силы, найдет дополнительное вооружение и укрепит позиции".

Несмотря на тяжелые военные поражения России, президент РФ Владимир Путин по-прежнему считает, что "он может уничтожить Украину – это его навязчивая идея", поэтому переговоры с ним "не имеют смысла", отметил Подоляк.

Украина после вывода российских войск из Киевской, Харьковской областей, освобождения Херсона, что стало "фундаментальным" поворотным моментом в войне, не может позволить себе паузы в контрнаступлении – "даже небольшая пауза лишь увеличивает потери", резюмировал советник главы ОПУ.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Президент Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным.

Однако в Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую "формулу мира", Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.

16 ноября Зеленский сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры с Украиной. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, переговоры, ультиматум, советник, война России против Украины, президент, интервью, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, контрнаступление
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