В ОПУ заявили, что переговоры с Путиным "не имеют смысла", а попытки убедить Украину вести их – "странные"

По его словам, это будет означать, что страна, "которая восстанавливает контроль над своими территориями, должна капитулировать перед страной, которая проигрывает".
Подоляк отметил, что Россия не делала "никаких прямых предложений" Украине о мирных переговорах, предпочитая передавать их через посредников и даже поднимая возможность прекращения огня.
По мнению советника главы ОПУ, "Россия не хочет переговоров", она "проводит коммуникационную кампанию под названием "переговоры" – "просто будет тянуть время… подготовит мобилизованные силы, найдет дополнительное вооружение и укрепит позиции".
Несмотря на тяжелые военные поражения России, президент РФ Владимир Путин по-прежнему считает, что "он может уничтожить Украину – это его навязчивая идея", поэтому переговоры с ним "не имеют смысла", отметил Подоляк.
Украина после вывода российских войск из Киевской, Харьковской областей, освобождения Херсона, что стало "фундаментальным" поворотным моментом в войне, не может позволить себе паузы в контрнаступлении – "даже небольшая пауза лишь увеличивает потери", резюмировал советник главы ОПУ.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
Президент Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным.
Однако в Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую "формулу мира", Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.
16 ноября Зеленский сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры с Украиной. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".